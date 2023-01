Lazio-Milan 4-0: gol e highlights (19^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Lazio-Milan 4-0, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023: i rossoneri di Stefano Pioli crollano ancora male

Daniele Triolo

Lazio-Milan 4-0, gol e highlights — Altra, orribile, prestazione del Milan di Stefano Pioli, che crolla con un risultato pesantissimo (4-0) in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Diavolo alla quinta partita di fila senza vittorie dopo i due pareggi contro Roma e Lecce e le altre due sconfitte, in Coppa Italia contro il Torino e in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter.

In Lazio-Milan i rossoneri non entrano mai in partita, non impegnano mai Ivan Provedel, portiere biancoceleste. E rimediano una scoppola da ricordare con due gol subiti per tempo. Al 4' segna Sergej Milinković-Savić, su assist dalla sinistra di Mattia Zaccagni, dopo un pregevole velo di Luis Alberto. Al 38' va in gol lo stesso Zaccagni, con un facile tap-in in area piccola.

Una rete simbolo di una difesa del Milan in totale bambola. Nella ripresa, al 67', fallo di Pierre Kalulu su Pedro Rodríguez e calcio di rigore trasformato da Luis Alberto. Per concludere, al 75', assist dello spagnolo per Felipe Anderson, che taglia la retroguardia dei Campioni d'Italia 2022 come il burro e infila il poker.

Il Milan dello Scudetto è sparito. Quando finirà questo momento dei rossoneri? Società, tecnico, giocatori. Sono tutti colpevoli. Spetterà a loro trovare - rapidamente - soluzioni a tutto questo. Vediamo insieme, dunque, gol e highlights di Lazio-Milan 4-0 dello stadio 'Olimpico' dal canale 'YouTube' della Lega Serie A.