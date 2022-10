Empoli-Milan 1-3, che partita! Gol e highlights (8^ giornata Serie A) | Video

Empoli-Milan 1-3, gol e highlights - Una partita incredibile, in cui succede di tutto, che vede il Milan trionfare in modo inaspettato. Non perché i rossoneri non abbiano messo in campo una bella prestazione, tutt'altro, ma perché il corso degli eventi stava per portare un pareggio scomodo per il morale e per la classifica. La squadra di Stefano Pioli crea molto, ma sciupa diverse occasioni nel primo tempo. Nel secondo tempo si accende il solito Rafael Leao: il portoghese serve un cioccolatino ad Ante Rebic, che bagna il suo ritorno in campo come meglio non potrebbe. Da sottolineare, però, la rimessa di Sandro Tonali battuta velocemente e furbescamente.