Settore giovanile Milan: weekend complicato per i rossoneri. Tutti i risultati

Si è concluso un weekend in cui si sono viste poche gioie per il settore giovanile rossonero. Due derby con l'Inter tra sabato e domenica, ma nessuna vittoria per la Primavera maschile e l'Under 17. Cade anche la Primavera Femminile con la Roma, con un netto 3-0, mentre sorridono Under 14 e Under 13, entrambe impegnate nella trasferta di Como e tornate a casa con i tre punti. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend.