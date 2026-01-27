Settore giovanile Milan: weekend complicato per i rossoneri. Tutti i risultati

Si è concluso un weekend in cui si sono viste poche gioie per il settore giovanile rossonero. Due derby con l'Inter tra sabato e domenica, ma nessuna vittoria per la Primavera maschile e l'Under 17. Cade anche la Primavera Femminile con la Roma, con un netto 3-0, mentre sorridono Under 14 e Under 13, entrambe impegnate nella trasferta di Como e tornate a casa con i tre punti. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend.
(Fonte acmilan.com) - Restano saldamente in vetta alle rispettive classifiche le formazioni Under 14 e Under 13 maschili rossonere, entrambe impegnate in trasferta a Como in questo weekend e tornate a casa con netto un 5-1 complessivo sui lariani. Pareggi interni per i ragazzi della Primavera - nel Derby contro l'Inter - e dell'Under 18, sconfitta la Primavera femminile.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
