PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Milan, settore giovanile: weekend che si chiude con la doppia vittoria a Como

MILAN PRIMAVERA

Milan, settore giovanile: weekend che si chiude con la doppia vittoria a Como

Settore giovanile Milan: weekend complicato per i rossoneri. Tutti i risultati
Solo due vittorie nel weekend rossonero del settore giovanile. Brillano i due successi a Como dell'Under 13 e 14
Si è concluso un weekend in cui si sono viste poche gioie per il settore giovanile rossonero. Due derby con l'Inter tra sabato e domenica, ma nessuna vittoria per la Primavera maschile e l'Under 17. Cade anche la Primavera Femminile con la Roma, con un netto 3-0, mentre sorridono Under 14 e Under 13, entrambe impegnate nella trasferta di Como e tornate a casa con i tre punti. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend.

(Fonte acmilan.com) - Restano saldamente in vetta alle rispettive classifiche le formazioni Under 14 e Under 13 maschili rossonere, entrambe impegnate in trasferta a Como in questo weekend e tornate a casa con netto un 5-1 complessivo sui lariani. Pareggi interni per i ragazzi della Primavera - nel Derby contro l'Inter - e dell'Under 18, sconfitta la Primavera femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

  • PRIMAVERA MASCHILE: 22ª giornata, Milan-Inter 2-2 (27' Lontani, 35' Perera)

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 12ª giornata, Roma-Milan 3-0

  • UNDER 18: 20ª giornata, Milan-Cremonese 2-2 (22' Lupo, 2'st rig. Petrone)

  • UNDER 17: 16ª giornata, Inter-Milan 3-1 (21' Colombo)

  • UNDER 14: 10ª giornata, Como-Milan 0-3 (15' Kostyuk, 21' Crisci, 17'st Bernasconi)

  • UNDER 13: 10ª giornata, Como-Milan 1-2 (Riccardi, Sorrentino)

