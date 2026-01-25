Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Derby amaro per il Milan Primavera: i rossoneri non vanno oltre il pareggio

Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta ma tantissima amarezza.: il resoconto
Alessia Scataglini
Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta ma tantissima amarezza. Il motivo? I rossoneri di Renna, a fine primo tempo, erano avanti di due gol, la svolta negativa è poi arrivata attorno all'80esimo minuto di gioco, con i nerazzurri che sono riusciti a rimontarla conquistando così il pareggio grazie alle reti di Mancuso e Zarate. Ecco, di seguito, il riassunto del match:

(Fonte acmilan.com) - Una grande ora di gioco non basta al Milan Primavera per vincere il Derby casalingo con l'Inter. 2-2 il risultato finale allo Sportitalia Village, che riassume un primo tempo pressoché perfetto dei rossoneri e una ripresa all'arma bianca dei nerazzurri. Le reti di Lontani e Perera, al 27' e al 32' della prima frazione, sembravano aver indirizzato la sfida sui nostri binari. Dopo 65' di sofferenza, invece, una rete di Mancuso ha rimesso in partita l'Inter, che da quel momento in poi si è risvegliata. Il pareggio è arrivato all'89' con Zarate, dopo una grande parata all'84' di Faccioli.

Resta negli occhi, comunque, una grande prestazione dei ragazzi di Mister Renna, scintillanti per oltre un'ora di gioco nonostante gli infortuni che hanno funestato la vigilia e la partita stessa. Bianchi ko nel riscaldamento, oltre ai forfait a match in corso di Pandolfi, Castiello e Lontani e alle assenze di Longoni e Plazzotta. Aggressività, gioco dominante, squadra sempre protesa in avanti: pur senza i tre punti a fine giornata, i segnali da parte della rosa più giovane del campionato sono ottimi, la crescita è costante: testa al prossimo appuntamento contro il Verona.

LA CRONACA

Solo Milan nel primo tempo, grazie a un atteggiamento propositivo e a tanta applicazione da parte di tutti. L'Inter all'11' si salva grazie a Taho, che interviene prima sulla punizione di Lontani e poi sulla respinta di Mancioppi. Al 20' Castiello prova a replicare il gol segnato alla Fiorentina, ma parte in leggero fuorigioco. Ecco il vantaggio, al 27': invenzione in verticale di Pandolfi per Lontani, che gira di testa e indirizza all'angolino battendo Taho. Al 36' il raddoppio: Lontani si conquista e batte un calcio di punizione, che Perera sul secondo palo ribadisce in rete di testa, 2-0 Milan.

La ripresa inizia con i rossoneri in controllo, che provano ad attaccare alla ricerca del raddoppio. Si ferma per un problema muscolare Castiello e l'Inter prova ad alzare il baricentro. Al 65' il gol abbastanza estemporaneo di Mancuso, che risolve una mischia con il destro. Risponde il solito Lontani al 66', ruba palla e si invola, ma Taho fa il miracolo sul suo sinistro decentrato. Lo stesso Lontani, colpito duro, alza bandiera bianca al 77'. L'Inter ci crede e, dopo un paratone di Faccioli all'84', pareggia con Zarate all'89'. Nell'assalto finale, i nerazzurri rischiano addirittura di vincerla con un'altra mischia, ma Faccioli è attento. Finisce 2-2.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 2-2

MILAN (4-3-3): Faccioli; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Perera, Mancioppi, Pandolfi (24'st Perina), Scotti, Castiello (12'st Cisse), Lontani (32'st Angelicchio). A disp.: Catalano, Longoni; Del Forno, Dotta, Mazzeo, Petrone, Vechiu, Zaramella. All.: Renna

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Nenna (1'st Breda), Peletti, Della Mora (1'st Marello); La Torre (8'st Mancuso), Cerpelletti, Zarate; Mosconi (17'st El Mahboubi), Kukulis, Zouin (31'st Pinotti). A disposizione: Farronato, Conti, Putsen, Virtuani, Vukoje, Pirola. All.: Carbone.

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Gol: 27' Lontani (M), 36' Perera (M), 20'st Mancuso (I), 44'st Zarate (I).

Ammoniti: 38'st Cisse (M).

