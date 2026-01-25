Resta negli occhi, comunque, una grande prestazione dei ragazzi di Mister Renna, scintillanti per oltre un'ora di gioco nonostante gli infortuni che hanno funestato la vigilia e la partita stessa. Bianchi ko nel riscaldamento, oltre ai forfait a match in corso di Pandolfi, Castiello e Lontani e alle assenze di Longoni e Plazzotta. Aggressività, gioco dominante, squadra sempre protesa in avanti: pur senza i tre punti a fine giornata, i segnali da parte della rosa più giovane del campionato sono ottimi, la crescita è costante: testa al prossimo appuntamento contro il Verona.

LA CRONACA

Solo Milan nel primo tempo, grazie a un atteggiamento propositivo e a tanta applicazione da parte di tutti. L'Inter all'11' si salva grazie a Taho, che interviene prima sulla punizione di Lontani e poi sulla respinta di Mancioppi. Al 20' Castiello prova a replicare il gol segnato alla Fiorentina, ma parte in leggero fuorigioco. Ecco il vantaggio, al 27': invenzione in verticale di Pandolfi per Lontani, che gira di testa e indirizza all'angolino battendo Taho. Al 36' il raddoppio: Lontani si conquista e batte un calcio di punizione, che Perera sul secondo palo ribadisce in rete di testa, 2-0 Milan.

La ripresa inizia con i rossoneri in controllo, che provano ad attaccare alla ricerca del raddoppio. Si ferma per un problema muscolare Castiello e l'Inter prova ad alzare il baricentro. Al 65' il gol abbastanza estemporaneo di Mancuso, che risolve una mischia con il destro. Risponde il solito Lontani al 66', ruba palla e si invola, ma Taho fa il miracolo sul suo sinistro decentrato. Lo stesso Lontani, colpito duro, alza bandiera bianca al 77'. L'Inter ci crede e, dopo un paratone di Faccioli all'84', pareggia con Zarate all'89'. Nell'assalto finale, i nerazzurri rischiano addirittura di vincerla con un'altra mischia, ma Faccioli è attento. Finisce 2-2.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 2-2

MILAN (4-3-3): Faccioli; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Perera, Mancioppi, Pandolfi (24'st Perina), Scotti, Castiello (12'st Cisse), Lontani (32'st Angelicchio). A disp.: Catalano, Longoni; Del Forno, Dotta, Mazzeo, Petrone, Vechiu, Zaramella. All.: Renna

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Nenna (1'st Breda), Peletti, Della Mora (1'st Marello); La Torre (8'st Mancuso), Cerpelletti, Zarate; Mosconi (17'st El Mahboubi), Kukulis, Zouin (31'st Pinotti). A disposizione: Farronato, Conti, Putsen, Virtuani, Vukoje, Pirola. All.: Carbone.

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Gol: 27' Lontani (M), 36' Perera (M), 20'st Mancuso (I), 44'st Zarate (I).

Ammoniti: 38'st Cisse (M).