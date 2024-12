Il Milan Primavera torna in campo, lo fa allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo, casa dei pari età del Sassuolo. La gara, valevole per la 16^ giornata di Primavera 1, vedrà sfidarsi due squadre provenienti da momenti differenti. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la caduta casalinga contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, mentre i neroverdi vogliono dare continuità al successo ottenuto contro la Fiorentina. Fischio d'inizio fissato per le 16:30. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.