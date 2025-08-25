Primavera, Milan-Sassuolo: presenti Kirovski e Oddo. Il motivo | PM News

Pianeta Milan
Primavera, Milan-Sassuolo: presenti Kirovski e Oddo. Il motivo
Massimo Oddo e Jovan Kirovski sono presenti alla sfida tra Milan e Sassuolo Primavera, 2^ giornata di campionato: ecco il motivo
Fabio Barera
Nella giornata odierna si sta giocando Milan-Sassuolo Primavera e sugli spalti è presente anche Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro. Dopo il successo nella prima giornata contro il Lecce, grazie alla doppietta di Simone Lontani che si è già messo in evidenza, i giovani rossoneri guidati da Giovanni Renna sono scesi in campo per il secondo turno. Avversario il Sassuolo, che può essere una formazione molto ostica da affrontare. La notizia è che in tribuna, a vedere l'incontro, sono presenti l'allenatore dell'Under 23, accompagnato da Vincenzo Vergine e Jovan Kirovski.

Se la presenza di Vincenzo Vergine è giustificabile con il ruolo che ricopre all'interno del Milan, Massimo Oddo e Jovan Kirovski sono lì per un preciso motivo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione e riportato dal nostro direttore Matteo Ronchetti sul proprio profilo 'X', infatti, i due sono in tribuna anche a fronte della grande sinergia e vicinanza che quest'anno ci sarà tra le due formazioni. Inevitabile dato il motivo per cui è nato Milan Futuro, ossia quello di far crescere in giovani talenti del club.

"Oggi a Milan-Sassuolo Primavera, seconda giornata di campionato, sono presenti anche anche Kirovski, Oddo e Vergine. Quest'anno ci sarà grande sinergia e vicinanza tra Milan Futuro e Milan Primavera".

