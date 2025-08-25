Primavera 1, oggi Milan-Sassuolo: orario e luogo della partita

La partita, però, non si giocherà nel consueto campo casalingo del Milan Primavera, bensì allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB): ingresso libero.
MILAN PRIMAVERA
Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, il Milan Primavera di Giovanni Renna ospiterà i pari età del Sassuolo per la 2^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026.
I rossoneri, reduci dalla vittoria in trasferta (1-2) sul campo del Lecce (doppietta di Simone Lontani) vogliono dare seguito al loro bel momento.
