PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, oggi Milan-Sassuolo: orario e luogo della partita

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, oggi Milan-Sassuolo: orario e luogo della partita

Primavera 1, oggi Milan-Sassuolo: orario e luogo della partita - immagine 1
Il Milan di mister Giovanni Renna 'ospita' i pari età del Sassuolo per la 2^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, il Milan Primavera di Giovanni Renna ospiterà i pari età del Sassuolo per la 2^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026.

I rossoneri, reduci dalla vittoria in trasferta (1-2) sul campo del Lecce (doppietta di Simone Lontani) vogliono dare seguito al loro bel momento.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello: “Milan, con Tare e Allegri sono fiducioso. Vlahovic? Dico che …” >>>

La partita, però, non si giocherà nel consueto campo casalingo del Milan Primavera, bensì allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB): ingresso libero.

Leggi i
commenti
Giovanili: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA