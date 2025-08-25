Primavera 1, Milan-Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali

A disposizione: Alessandro Bianchi, Edoardo Tartaglia, Matteo Pagliei, Simon La Mantia, Francesco Domnitei, Luca Del Forno, Andrea Di Siena, Mattia Zaramella, Federico Colombo, Emanuele Borsani, Hamadoun Maiga Cisse. All. Renna.
Sassuolo (4-3-1-2): Nyarko, Campani, Macchioni, Vezzosi, Benvenuti, Seminari, Tomsa, Frangella, Negri, Kulla, Sandro
A disposizione: Luca Ciprian Lungu, Cristian Costabile, David Tomasz Weiss, Alessandro Cardascio, Catello Amendola, Alessio Sibilano, Andrea Mussini, Lorenzo Appiah, Omar Barry, Diego Tampieri, Giovanni Chiricallo. All. Bigica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA