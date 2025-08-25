Pianeta Milan
Primavera 1, Milan-Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali

Milan Primavera, formazioni ufficiali per il match contro il Sassuolo: ecco gli 11 titolari scelti da Renna e Bigica.
Francesco De Benedittis

Ecco le scelte ufficiali di Giovanni Renna e Emiliano Bigica per il match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 1, tra Milan e Sassuolo.

Primavera 1, Milan-Sassuolo: Renna se la gioca così

Milan (4-3-3) : Longoni, Perera, Cullotta, Piermarini, Cappelletti, Pandolfi, Mancioppi, Ossola, Lontani, Castiello, Scotti

A disposizione: Alessandro Bianchi, Edoardo Tartaglia, Matteo Pagliei, Simon La Mantia, Francesco Domnitei, Luca Del Forno, Andrea Di Siena, Mattia Zaramella, Federico Colombo, Emanuele Borsani, Hamadoun Maiga Cisse. All. Renna.

Sassuolo (4-3-1-2): Nyarko, Campani, Macchioni, Vezzosi, Benvenuti, Seminari, Tomsa, Frangella, Negri, Kulla, Sandro

A disposizione: Luca Ciprian Lungu, Cristian Costabile, David Tomasz Weiss, Alessandro Cardascio, Catello Amendola, Alessio Sibilano, Andrea Mussini, Lorenzo Appiah, Omar Barry, Diego Tampieri, Giovanni Chiricallo. All. Bigica.

