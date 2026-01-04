Vittoria di carattere e gestione: il Milan soffre quando la Roma alza la pressione, ma resta corto, compatto, e ribalta l'inerzia con il gioco diretto sulle punte. Menzione per Castiello: ingresso pesante per l'attaccante classe 2007, palloni protetti spalle alla porta per far respirare la squadra e la girata risolutiva nel traffico. Successo che riporta i rossoneri a ridosso della zona playoff e dà slancio al ciclo di gennaio: ora Coppa Italia Primavera contro il Parma, poi trasferta a Torino per riprendere la corsa in campionato

LA CRONACA

Avvio intenso allo Sportitalia Village grazie al pressing altissimo della Roma, che mette in dificoltà l'uscita bassa del Milan. Tuttavia sono i rossoneri a provarci per primi: al 6' Scotti pennella da destra per l'inserimento di Mancioppi, incornata centrale. Al 9' Di Sienaappoggia male il sinistro dopo un contrasto e si tocca il ginocchio, esce infortunato. Il Milan spinge: al 14' Lontani punta l'area, rientra e calcia di destro, fuori; al 23' ancora Mancioppi, attacca una seconda palla vagante in area giallorossa e calcia a botta sicura, De Marzi respinge. La Roma è pericolosa con i recuperi palla alti: al 25' Forte scippa palla e serve Arena che alza il piatto sulla traversa, poi al 36' cambio gioco sul lato debole ancora per Forte, il suo piatto esce a fil di palo. 0-0 all'intervallo.

La ripresa diventa subito vibrante. Al 48' lancio profondo per Scotti, sponda al limite per Plazzotta che di sinistro trova l'angolino: 1-0. La Roma reagisce immediatamente e al 57' costruisce in velocità: Di Nunzio converge, triangola con Forte e in area scarica un sinistro imparabile: 1-1. Al 61' il capitano della Roma Di Nunzio mette palla dentro, sulla respinta corta Sangaré prova la voleé ma va alta. All'84' imbucata per Seck, il suo cross toccato da Lontani attraversa l'area senza trovare nessuno. All'87' bordata da lontano di Angelicchio, De Marzi in angolo. All'89' Tartaglia pesca Angelicchio in verticale, il suo cross è intercettato ma genera una mischia in area piccola, è Castiello a risolverla: 2-1. Al 91' Longoni salva il risultato con un intervento d'istinto su un colpo di testa prima di Bah e poi di De Marzi salito sull'ultimo calcio d'angolo della partita.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 2-1

MILAN (4-3-3): Lontani; Di Siena (12' Nolli), Colombo, Vladimirov, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Scotti (19'st Castiello), Lontani (36'st Angelicchio), Perera. A disp.: Bianchi; Cullotta, Grilli, Piermarini, Vechiu; Cissé, Dotta; Zaramella. All.: Renna.

ROMA (3-4-3): De Marzi; Marchetti, Terlizzi, Seck; Sangaré (89' Zinni), Panico (31'st Cama), Bah, Ltti; Di Nunzio, Arena (89' Morucci), Forte (23'st Della Rocca). A disp.: Marcaccini; Sarac; Maccaroni, Scacchi; Belmonte, Paratici, Sugamele. All.: Guidi.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Gol: 3'st Plazzotta (M), 12'st Di Nunzio (R), 44'st Castiello (M).

Ammoniti: 27'st Marchetti (R), 29'st Seck (R), 40'st Plazzotta (M)