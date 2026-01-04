Pianeta Milan
Milan Primavera, i rossoneri tornano alla vittoria: battuta la Roma dell'ex Guidi

MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera, i rossoneri tornano alla vittoria: battuta la Roma dell’ex Guidi

Milan Primavera, i rossoneri tornano alla vittoria: battuta la Roma dell’ex Guidi - immagine 1
Il Milan Primavera torna in campo a Carate Brianza e conquista la prima vittoria del 2026: 2-1 grazie a Plazzotta e Castiello, il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera torna in campo a Carate Brianza e conquista la prima vittoria del 2026. Nel pomeriggio di ieri, i ragazzi di Giovanni Renna hanno battuto la Roma di Federico Guidi per 2-1. Dopo il pareggio rimediato contro il Napoli, i giovani rossoneri conquistano 3 punti fondamentali grazie ai gol di Plazzotta e Castiello. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) -Carate Brianza fa da cornice al rientro in campo vincente nel 2026 del Milan Primavera: i ragazzi di Giovanni Renna battono 2-1 la Roma dell'ex Federico Guidi. Dopo il pareggio di Napoli, i rossoneri partono con qualche imprecisione ma tengono botta, crescono e a inizio ripresa colpiscono con il sinistro all'angolino di Plazzotta. La reazione giallorossa non si fa attendere e porta all'immediato 1-1 di Di Nunzio, prima di un finale frammentato che Renna decide con i cambi: dentro Castiello, che al minuto 89 trova la zampata decisiva del 2-1 finale.

Vittoria di carattere e gestione: il Milan soffre quando la Roma alza la pressione, ma resta corto, compatto, e ribalta l'inerzia con il gioco diretto sulle punte. Menzione per Castiello: ingresso pesante per l'attaccante classe 2007, palloni protetti spalle alla porta per far respirare la squadra e la girata risolutiva nel traffico. Successo che riporta i rossoneri a ridosso della zona playoff e dà slancio al ciclo di gennaio: ora Coppa Italia Primavera contro il Parma, poi trasferta a Torino per riprendere la corsa in campionato

LA CRONACA

Avvio intenso allo Sportitalia Village grazie al pressing altissimo della Roma, che mette in dificoltà l'uscita bassa del Milan. Tuttavia sono i rossoneri a provarci per primi: al 6' Scotti pennella da destra per l'inserimento di Mancioppi, incornata centrale. Al 9' Di Sienaappoggia male il sinistro dopo un contrasto e si tocca il ginocchio, esce infortunato. Il Milan spinge: al 14' Lontani punta l'area, rientra e calcia di destro, fuori; al 23' ancora Mancioppi, attacca una seconda palla vagante in area giallorossa e calcia a botta sicura, De Marzi respinge. La Roma è pericolosa con i recuperi palla alti: al 25' Forte scippa palla e serve Arena che alza il piatto sulla traversa, poi al 36' cambio gioco sul lato debole ancora per Forte, il suo piatto esce a fil di palo. 0-0 all'intervallo.

La ripresa diventa subito vibrante. Al 48' lancio profondo per Scotti, sponda al limite per Plazzotta che di sinistro trova l'angolino: 1-0. La Roma reagisce immediatamente e al 57' costruisce in velocità: Di Nunzio converge, triangola con Forte e in area scarica un sinistro imparabile: 1-1. Al 61' il capitano della Roma Di Nunzio mette palla  dentro, sulla respinta corta Sangaré prova la voleé ma va alta. All'84' imbucata per Seck, il suo cross toccato da Lontani attraversa l'area senza trovare nessuno. All'87' bordata da lontano di Angelicchio, De Marzi in angolo. All'89' Tartaglia pesca Angelicchio in verticale, il suo cross è intercettato ma genera una mischia in area piccola, è Castiello a risolverla: 2-1. Al 91' Longoni salva il risultato con un intervento d'istinto su un colpo di testa prima di Bah e poi di De Marzi salito sull'ultimo calcio d'angolo della partita.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 2-1

MILAN (4-3-3): Lontani; Di Siena (12' Nolli), Colombo, Vladimirov, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Scotti (19'st Castiello), Lontani (36'st Angelicchio), Perera. A disp.: Bianchi; Cullotta, Grilli, Piermarini, Vechiu; Cissé, Dotta; Zaramella. All.: Renna.

ROMA (3-4-3): De Marzi; Marchetti, Terlizzi, Seck; Sangaré (89' Zinni), Panico (31'st Cama), Bah, Ltti; Di Nunzio, Arena (89' Morucci), Forte (23'st Della Rocca). A disp.: Marcaccini; Sarac; Maccaroni, Scacchi; Belmonte, Paratici, Sugamele. All.: Guidi.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Gol: 3'st Plazzotta (M), 12'st Di Nunzio (R), 44'st Castiello (M).

Ammoniti: 27'st Marchetti (R), 29'st Seck (R), 40'st Plazzotta (M)

