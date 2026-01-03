Primavera, Milan-Roma finisce 2-1: grande vittoria che rilancia i rossoneri

Primavera, Milan-Roma: la cronaca del secondo tempo

Succede tutto nel secondo tempo. Dopo pochi minuti il Milan la sblocca grazie al mancino da fuori area di Plazzotta, servito al limite da Scotti, bravissimo a stoppare un pallone complicato. Dopo meno di 10' la Roma pareggia con il capitano Di Nunzio, che nello stretto combina con un compagno e segna di sinistro il pareggio degli ospiti. Dopo l'avvio feroce delle due squadre il ritmo si abbassa fino agli ultimi 15 minuti. In questa fase della gara è il Diavolo a rendersi pericoloso, prima con Nolli e Vladimirov da fuori area, poi con Castiello che, al 90', scarica in porta un pallone vagante in mezzo all'area dopo un'azione solitaria di Angelicchio. Nel finale Longoni salva il Milan in due occasioni, prima con un grande riflesso e poi in un'uscita bassa su uno degli attaccanti giallorossi.