Primavera, Milan-Roma finisce 2-1: grande vittoria che rilancia i rossoneri

Dopo alcuni minuti arriva la prima occasione per i rossoneri, bravi a costruire un'azione da sinistra, conclusa dal preciso cross di Perera sui piedi di Mancioppi che conclude a botta sicura ma trova davanti a sé un grande intervento di De Marzi. Al 25' Vladimirov commette un grave errore, consegnando il pallone al limite dell'area a Forte che serve davanti alla porta il compagno Arena che colpisce la traversa, salvando il Milan. Ancora Roma pericolosa con Forte, che va vicino al gol al 32' con un mancino rasoterra dopo un cambio di campo di 50 metri. Dopo questa occasione nessuna emozione nei minuti restanti.
Primavera, Milan-Roma: la cronaca del secondo tempo—
Succede tutto nel secondo tempo. Dopo pochi minuti il Milan la sblocca grazie al mancino da fuori area di Plazzotta, servito al limite da Scotti, bravissimo a stoppare un pallone complicato. Dopo meno di 10' la Roma pareggia con il capitano Di Nunzio, che nello stretto combina con un compagno e segna di sinistro il pareggio degli ospiti. Dopo l'avvio feroce delle due squadre il ritmo si abbassa fino agli ultimi 15 minuti. In questa fase della gara è il Diavolo a rendersi pericoloso, prima con Nolli e Vladimirov da fuori area, poi con Castiello che, al 90', scarica in porta un pallone vagante in mezzo all'area dopo un'azione solitaria di Angelicchio. Nel finale Longoni salva il Milan in due occasioni, prima con un grande riflesso e poi in un'uscita bassa su uno degli attaccanti giallorossi.
Grazie a questa vittoria il Milan Primavera di Giovanni Renna si posiziona all'ottavo posto della classifica, in piena zona playoff. La classifica è molto corta: la vetta è distante solo cinque lunghezze. I giovani rossoneri avranno due partite nei prossimi 7 giorni: prima l'ottavo di Coppa Italia Primavera contro il Parma, poi la sfida con il Torino, valida per la 19^giornata del campionato Primavera 1.
