Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Renna sceglie Lontani e Scotti davanti

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Renna sceglie Lontani e Scotti davanti

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Scotti e Lontani in avanti
Milan-Roma, ecco le scelte ufficiali di Renna e Guidi per il match della 18a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza
Redazione

Tra pochi minuti Milan e Roma, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 18^ giornata del campionato Primavera 1. Il Milan di Giovanni Renna vuole cancellare la delusione dopo il pareggio subito nel finale della sfida contro il Napoli. La Roma di Federico Guidi, ex tecnico della Primavera rossonera, sta vivendo un ottimo momento: prima in classifica, arriva dalle due vittorie consecutive con il Monza e il Verona. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma Primavera.

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Roma

—  

MILAN: Longoni, Perera, Colombo, Vladimirov, Tartaglia, Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta, Scotti, Lontani, Di Siena. A disposizione: Bianchi, Piermarini, Dotta, Grilli, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cullott, Cissé, Castiello, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Winter segnali positivi contro il Cagliari. Il Milan sorride. E le parole di Allegri ...

ROMA: De Marzi, Marchetti, Ltti, Seck, Di Nunzio, Bah, Arena, Terlizzi, Panico, Sangaré, Forte. A disposizione: Marcaccini, Della Rocca, Zinni, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Cama, Maccaroni, Paratici, Sarac. Allenatore: Federico Guidi.

Leggi anche
Calendario Milan Primavera: date, orari, diretta tv delle partite di gennaio dei rossoneri di Renna
Milan Primavera, non solo il bomber Lontani: i talenti del 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA