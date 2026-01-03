Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Scotti e Lontani in avanti

Milan-Roma, ecco le scelte ufficiali di Renna e Guidi per il match della 18a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza

Tra pochi minuti Milan e Roma, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 18^ giornata del campionato Primavera 1. Il Milan di Giovanni Renna vuole cancellare la delusione dopo il pareggio subito nel finale della sfida contro il Napoli. La Roma di Federico Guidi, ex tecnico della Primavera rossonera, sta vivendo un ottimo momento: prima in classifica, arriva dalle due vittorie consecutive con il Monza e il Verona. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma Primavera.