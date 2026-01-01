Ecco il calendario del Milan Primavera di Giovanni Renna, con tutte le partite di campionato che i giovani rossoneri disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie: date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo!
MILAN PRIMAVERA
Calendario Milan Primavera: date, orari, diretta tv delle partite di gennaio dei rossoneri di Renna
18ª giornata, Milan-Roma, sabato 3 gennaio alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
19ª giornata, Torino-Milan, sabato 10 gennaio alle 13.00 (Sportitalia) - Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (TO)
20ª giornata, Milan-Fiorentina, venerdì 16 gennaio alle 16.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
21ª giornata, Frosinone-Milan, martedì 20 gennaio alle 12.00 (Sportitalia) - Stadio Comunale di Ferentino (FR)
22ª giornata, Milan-Inter, sabato 24 gennaio alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
23ª giornata, Hellas Verona-Milan, data e orario da confermare (Sportitalia) - Sinergy Stadium, Verona
COPPA ITALIA PRIMAVERA—
Ottavi di finale, Milan-Parma, mercoledì 7 gennaio alle 14.30 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
