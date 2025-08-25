Primavera 1, Milan-Sassuolo 1-2: non basta il gol di Lontani. Il commento

Secondo tempo: finale arrembante dei rossoneri, ma non basta...—
Il secondo tempo riprende da dove era finito il primo, con il Sassuolo che per larghi tratti fa la partita. Sempre pericolosi Kulla e Negri. Dal 80’, con i cambi di mister Renna, il Milan sembra aver trovato fiducia: i rossoneri spingono in attacco e all’89’ sull’inserimento di Ossola c’è l’espulsione di Macchioni. Rigore per il Milan, trasformato da Longoni che non sbaglia, accorciando le distanze. Nel recupero, Domnitei va vicino al gol di testa, ma il tentativo finale non basta. Nonostante la sconfitta, bella reazione della squadra.
Ora la squadra di Giovannin Renna è attesa per la terza partita di campionato, contro il Genoa, il 31 agosto alle 16:30.
