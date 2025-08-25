Primavera 1, Milan-Sassuolo 1-2: non basta il gol di Lontani. Il commento

Primo tempo: doppietta di Kulla che semina il panico nella difesa rossonera

Il primo tempo è stato dominato dal Sassuolo, costantemente pericoloso. Il Milan di Renna, con Scotti e Lontani su tutti, ha provato a rendersi pericoloso, ma le conclusioni sono state spesso deboli e poco convincenti. Decisivo e dirompente invece è l’attaccante albanese Kulla, autore di una splendida doppietta frutto di una prestazione grintosa e di qualità. Il primo gol arriva al 15’ con un tiro dalla distanza che sorprende Longoni, mentre il secondo, allo scadere del primo tempo, è spettacolare: cross di Campani dal fondo e Kulla svetta su tutti, segnando di testa il 2-0.