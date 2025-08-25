Pianeta Milan
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, Milan-Sassuolo 1-2: non basta il gol di Lontani. Il commento

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, Milan-Sassuolo 1-2: non basta il gol di Lontani. Il commento

SIMONE LONTANI MILAN PRIMAVERA
Francesco De Benedittis

Oggi alle ore 16:30 allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB): è andato in scena Milan-Sassuolo, seconda partita del campionato di Primavera 1 2025/26. La sfida è terminata con il punteggio di 0-2 per i neroverdi. Il commento.

Primavera 1: Milan-Sassuolo, il racconto della partita

Primo tempo: doppietta di Kulla che semina il panico nella difesa rossonera

—  

Il primo tempo è stato dominato dal Sassuolo, costantemente pericoloso. Il Milan di Renna, con Scotti e Lontani su tutti, ha provato a rendersi pericoloso, ma le conclusioni sono state spesso deboli e poco convincenti. Decisivo e dirompente invece è l’attaccante albanese Kulla, autore di una splendida doppietta frutto di una prestazione grintosa e di qualità. Il primo gol arriva al 15’ con un tiro dalla distanza che sorprende Longoni, mentre il secondo, allo scadere del primo tempo, è spettacolare: cross di Campani dal fondo e Kulla svetta su tutti, segnando di testa il 2-0.

Secondo tempo: finale arrembante dei rossoneri, ma non basta...

—  

Il secondo tempo riprende da dove era finito il primo, con il Sassuolo che per larghi tratti fa la partita. Sempre pericolosi Kulla e Negri. Dal 80’, con i cambi di mister Renna, il Milan sembra aver trovato fiducia: i rossoneri spingono in attacco e all’89’ sull’inserimento di Ossola c’è l’espulsione di Macchioni. Rigore per il Milan, trasformato da Longoni che non sbaglia, accorciando le distanze. Nel recupero, Domnitei va vicino al gol di testa, ma il tentativo finale non basta. Nonostante la sconfitta, bella reazione della squadra.

Ora la squadra di Giovannin Renna è attesa per la terza partita di campionato, contro il Genoa, il 31 agosto alle 16:30.

