Un weekend pieno di vittoria per il settore giovanile del Milan. Sia la Primavera Maschile che quella Femminile hanno vinto in trasferta: 1-2 in Genoa-Milan e 0-3 in Arezzo-Milan. Spicca in particolare modo anche l'U18 che, contro il Cagliari vince con un netto 3-0. Ecco, di seguito, l'elenco con tutti i risultati del fine settimana.