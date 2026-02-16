Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Milan, Settore Giovanile: weekend da applausi, ecco tutti i risultati

SETTORE GIOVANILE

Milan, Settore Giovanile: weekend da applausi, ecco tutti i risultati

Milan, Settore giovanile, weekend da applausi: tutti i risultati
Un weekend pieno di vittoria per il settore giovanile del Milan: bene le due primavere. Ecco l'elenco completo dei risultati
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un weekend pieno di vittoria per il settore giovanile del Milan. Sia la Primavera Maschile che quella Femminile hanno vinto in trasferta: 1-2 in Genoa-Milan e 0-3 in Arezzo-Milan. Spicca in particolare modo anche l'U18 che, contro il Cagliari vince con un netto 3-0. Ecco, di seguito, l'elenco con tutti i risultati del fine settimana.

(Fonte acmilan.com) - Tanti sorrisi nel weekend del Settore Giovanile rossonero, a cominciare dalle vittorie esterne delle due formazioni Primavera: la maschile trova un prezioso successo esterno a Genova contro il Genoa mentre la femminile doma a domicilio l'Arezzo. Si affermano anche tante altre squadre: spicca il 3-0 dell'Under 18 sul Cagliari, bene anche le due Under 15 oltre a diverse squadre più "piccole" nei rispettivi campionati dell'attività di base.

LEGGI ANCHE

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

  • PRIMAVERA MASCHILE: 25ª giornata, Genoa-Milan 1-2 (44' Perera, 24'st Domniței)

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Arezzo-Milan 0-3 (17' e 4'st Strauss, 37' Stendardi)

  • UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Cagliari 3-0 (7' Samb, 20' Dotta, 46' Lupo)

  • UNDER 17: 19ª giornata, Como-Milan 1-1 (41'st Colombo)

  • UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata, Inter-Milan 4-2 (5' e 44' El Shamy)

  • UNDER 16: 18ª giornata, Milan-Venezia 1-2 (14'st De Nicola)

  • UNDER 15: 18ª giornata, Milan-Venezia 3-2 (6' Rossini, 6'st Tebaldi, 33'st Vigil)

  • UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-6 (Campanella x2, Magrini x2; Luccarelli, Manuini)

  • UNDER 14: campionato, Milan-Alcione 10-1 (1', 3' e 11' Crisci; 16' Tarabugi; 26', 8'st e 25'st Kostyuk; 22'st Colombo; 30'st Marku; 34'st Rampoldi)

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Assago-Milan 3-2 (Petruzzellis, Venditto)

  • UNDER 12: campionato, Cimiano-Milan 2-4 (Campus x4)

  • UNDER 11: campionato, Milan-Alcione 12-3 (Sabella x3; Morganella x2; Djilo, Ottavaino, Pecorelli, Pinelli, Thiago)

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Sesto 2012 6-1 (Aliprandi, Brescia, Carofiglio, Loconte, Nicola, Vergani)

  • UNDER 10: campionato, Pro Sesto-Milan 0-5 (Bamba, Grammatico, Morganella, Paganelli, Pisani)

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria 2-3 (Archetti, Palizzi)

  • UNDER 9: campionato, Milan-Rhodense 8-0 (Bonfanti x3, Villa x3; Meroni, Pagani

    • LEGGI ANCHE: Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all’Inter

    Leggi anche
    Milan Primavera, Angelicchio convocato con la Nazionale Under 17 per la doppia amichevole con la...
    Milan Primavera, che colpo a Genova: 2-1 e ritorno al successo

    © RIPRODUZIONE RISERVATA