MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera, Angelicchio convocato con la Nazionale Under 17 per la doppia amichevole con la Francia

Milan Primavera, Angelicchio convocato in Nazionale Under 17: i dettagli
Il centrocampista classe 2009 del Milan Primavera Mattia Angelicchio è stato convocato in Nazionale U17 per la doppia sfida con la Francia
Ennesimo step in avanti nel percorso di crescita di Mattia Angelicchio. Il centrocampista rossonero classe 2009 è stato convocato in Nazionale Under 17 per la doppia amichevole contro la Francia, in programma la prossima settimana. Questa chiamata si va a sommare con i progressi che il giovane rossonero ha fatto vedere con le giovanili del Milan. Specialmente con la Primavera di Giovanni Renna, con cui ha giocato sette partite, abbellite dal primo gol nella categoria contro la Fiorentina. Di seguito, il comunicato relativo alle convocazioni riportato dal sito della FIGC.

"Dopo aver affrontato la Spagna a Las Rozas a gennaio – sconfitte per 2-0 e 3-0 – la Nazionale Under 17 si prepara a un doppio confronto amichevole contro i pari età della Francia, in programma mercoledì 18 (ore 15, diretta su VivoAzzurro TV) e venerdì 20 febbraio (ore 10.30) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2009, ad eccezione di due calciatori classe 2010, i difensori Alessandro Foroni e Alessandro Ghiotto, rispettivamente dell’Inter e della Juventus. Gli Azzurrini si raduneranno al CTF nella giornata di domenica".

