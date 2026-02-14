Milan Primavera, Angelicchio convocato in Nazionale Under 17: i dettagli

Il centrocampista classe 2009 del Milan Primavera Mattia Angelicchio è stato convocato in Nazionale U17 per la doppia sfida con la Francia

Ennesimo step in avanti nel percorso di crescita di Mattia Angelicchio. Il centrocampista rossonero classe 2009 è stato convocato in Nazionale Under 17 per la doppia amichevole contro la Francia, in programma la prossima settimana. Questa chiamata si va a sommare con i progressi che il giovane rossonero ha fatto vedere con le giovanili del Milan. Specialmente con la Primavera di Giovanni Renna, con cui ha giocato sette partite, abbellite dal primo gol nella categoria contro la Fiorentina. Di seguito, il comunicato relativo alle convocazioni riportato dal sito della FIGC.