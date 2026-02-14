Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Genoa-Milan Primavera, il commento: Diavolo corsaro a Genova, Domnitei conquista i 3 punti

MILAN PRIMAVERA

Genoa-Milan Primavera, il commento: Diavolo corsaro a Genova, Domnitei conquista i 3 punti

Genoa-Milan Primavera, il commento: Diavolo corsaro a Genova, Domnitei conquista i 3 punti - immagine 1
Alle ore 13:00 si è giocata Genoa-Milan primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco il commento
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo ben due sconfitte consecutive, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna a vincere. Contro il Genoa, i rossoneri vincono 2-1 grazie ai gol di Perera prima e Domnitei poi, salendo così a quota 34 punti in classifica, rimediando alla scorsa sconfitta con la Lazio.

Genoa-Milan, primo tempo

—  

Durante la primam frazione di gioco, in campo non succede nulla di particolare: il grifone ha una sola grandissima occasione su calcio d'angolo. La partita, però, cambio ritmo attorno al 31esimo minuto con l'espulsione di Carbone, che lascia i rossoblù in inferiorità numerica.

LEGGI ANCHE

Il Milan, ovviamente, approfitta della situazione e inizia a premere fortissimo nell'area avversaria fino a trovare il gol con Perera al 45esimo minuto su assist di Mancioppi.

Il secondo tempo

—  

Nella ripresa, il Milan pensa a gestire il vantaggio, consapevole anche di avere a disposizione un uomo in più rispetto all'avversario. Al 69esimo minuto arriva il gol di Domnitei, appena entrato in campo: con un destro potente e preciso da fuori area, insacca la palla alle spalle di Baccelli. Al 93esimo il Genoa prova ad accorciare le distanze con Galvano ma ormai non c'è più nulla da fare. I rossoneri conquistano i 3 punti salendo a quota 34, a -3 dalla zona playoff.

Nella ripresa i rossoneri partono con l’idea di gestire il vantaggio e l’uomo in più, mentre il Genoa prova timidamente a farsi vedere. Al 69′ però il Milan Primavera sembra chiudere la partita con Domnitei, che con un destro forte e preciso da fuori area trova il raddoppio. Il Genoa al 93′ la riapre con un colpo di testa di Galvano, ma non arriva il pareggio.

LEGGI ANCHE: Genoa-Milan Primavera 0-2, le pagelle: fenomenale Domnitei, opaco Scotti

Con questi 3 punti i rossoneri salgono a 34 punti in classifica, raggiungono proprio il Genoa e sono ora a -3 dal sesto posto che vale l’accesso ai playoff.

Leggi anche
Milan, settore giovanile: ecco il programma del weekend con 13 partite totali
Milan Primavera, Di Siena operato al ginocchio dopo l’infortunio con la Roma: i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA