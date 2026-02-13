Settore giovanile Milan, weekend di fuoco: in programma 13 partite

Non solo il Milan impegnato questa sera a Pisa. Anche per il settore giovanile rossonero sarà un weekend ricco di impegni da non sottovalutare. Ecco il programma completo delle squadre rossonere impegnate sabato e domenica.
MILAN PRIMAVERA
Milan, settore giovanile: ecco il programma del weekend con 13 partite totali
Due giorni di fuoco per il settore giovanile del Milan. Nel weekend, ben 13 partite per i ragazzi e le ragazze delle giovanili. Ecco il programma
(fonte acmilan.com) - Un fitto programma di partite per l'imminente weekend. Le squadre del Settore Giovanile rossonero scendono in campo tra sabato e domenica, con diversi match da seguire attentamente: la Primavera maschile prova a rialzarsi contro il Genoa, mentre la femminile va ad Arezzo per mantenersi a contatto con la vetta della classifica. Derby in trasferta per l'Under 17 femminile. Tanto PUMA House of Football nel programma della domenica: Under 15 e 16 contro il Venezia, Under 18 contro il Cagliari.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND—
SABATO 14 FEBBRAIO
DOMENICA 15 FEBBRAIO
