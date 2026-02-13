Settore giovanile Milan, weekend di fuoco: in programma 13 partite

Pianeta Milan
Milan, settore giovanile: ecco il programma del weekend con 13 partite totali

Due giorni di fuoco per il settore giovanile del Milan. Nel weekend, ben 13 partite per i ragazzi e le ragazze delle giovanili. Ecco il programma
Non solo il Milan impegnato questa sera a Pisa. Anche per il settore giovanile rossonero sarà un weekend ricco di impegni da non sottovalutare. Ecco il programma completo delle squadre rossonere impegnate sabato e domenica.

(fonte acmilan.com) - Un fitto programma di partite per l'imminente weekend. Le squadre del Settore Giovanile rossonero scendono in campo tra sabato e domenica, con diversi match da seguire attentamente: la Primavera maschile prova a rialzarsi contro il Genoa, mentre la femminile va ad Arezzo per mantenersi a contatto con la vetta della classifica. Derby in trasferta per l'Under 17 femminile. Tanto PUMA House of Football nel programma della domenica: Under 15 e 16 contro il Venezia, Under 18 contro il Cagliari.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 14 FEBBRAIO

  • UNDER 12: campionato, Cimiano-Milan, ore 12.20 - Via Don Calabria 16, Milano

  • PRIMAVERA MASCHILE: 25ª giornata, Genoa-Milan, ore 13.00 - Sciorba Stadium, Genova

  • UNDER 11: campionato, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 9: campionato, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Stadio Sinergy, Verona

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Arezzo-Milan, ore 15.30 - Stadio Comunale Bruno Nespoli, Arezzo

  • UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata, Inter-Milan, ore 16.00 - Via Cazzaniga 26, Milano

    • DOMENICA 15 FEBBRAIO

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Sesto 2012, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 14: campionato, Milan-Alcione, ore 11.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 15: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 13.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 15.15 - PUMA House of Football

