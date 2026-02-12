Genoa-Milan Primavera: rossoneri in cerca della vittoria. La preview

Genoa — Il Genoa è reduce da due pareggi: 2-2 contro il Cagliari e 0-0 contro la Roma nell'ultimo turno. La squadra di Sbravati si trova al 10° posto in classifica con 34 punti (3 in più del Milan), frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Davanti i rossoblù si affideranno a Filippo Carbone, miglior marcatore del Grifone con 9 gol all'attivo.

Dove vedere il Milan Primavera in TV — La gara sarà visibile in diretta sui canali di 'Sportitalia'. Da non perdere anche la diretta testuale sul sito e sui canali social Pianetamilan.it.

Campionato Primavera 1 — A dirigere l'incontro sarà Francesco Burlando della sezione di Genova. Al suo fianco, gli assistenti Daniel Cadirola e Salvatore Nicosia.

La 25a giornata del campionato Primavera 1 si aprirà sabato alle 11:00 con Cremonese-Frosinone e Lecce-Cesena, mentre alle 13:00 sarà il turno di Genoa-Milan. Alle 15:00 scenderanno in campo Bologna-Torino e Lazio-Cagliari. Domenica si parte con Inter-Roma e Napoli-Parma alle 11.00. A seguire, si giocherà Juventus-Monza alle 13:00 e Verona-Fiorentina alle 15:00. Il turno si chiuderà con il posticipo di lunedì pomeriggio: Atalanta-Sassuolo.

La classifica: Fiorentina 42; Roma 41; Parma e Cesena 40; Inter 38; Verona e Lecce 36; Juventus 35; Lazio, Genoa, Bologna e Monza 34; MILAN, Atalanta e Napoli 31; Sassuolo 28; Cagliari 23; Frosinone e Torino 22; Cremonese 13.