Genoa-Milan Primavera, rossoneri a caccia dei 3 punti: match preview

Genoa-Milan Primavera: rossoneri in cerca della vittoria. La preview
Il Milan Primavera di Giovanni Renna si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Genoa, valida per la 25a giornata del campionato Primavera 1
Sabato pomeriggio, il Milan Primavera di Giovanni Renna tornerà in campo per la 25a giornata del campionato Primavera 1. L'obiettivo dei rossoneri è tornare alla vittoria contro il Genoa di Jacopo Sbravati, per riavvicinarsi alla zona playoff dopo due gare molto deludenti. Di seguito, la Match Preview.

Il Milan Primavera arriva da due sconfitte consecutive: 0-1 in casa contro la Lazio e 4-1 a Verona contro l'Hellas. L'ultimo punto dei rossoneri è stato quello conquistato il 24 gennaio nel derby contro l'Inter, terminato in pareggio. I ragazzi di Renna sono al 13° posto con 31 punti in 24 uscite, serve una vittoria per rilanciarsi in classifica e riacquisire fiducia e autostima. In attacco ci sarà spazio per Simone Lontani, capocannoniere della squadra con 10 reti segnate finora.

Il Genoa è reduce da due pareggi: 2-2 contro il Cagliari e 0-0 contro la Roma nell'ultimo turno. La squadra di Sbravati si trova al 10° posto in classifica con 34 punti (3 in più del Milan), frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Davanti i rossoblù si affideranno a Filippo Carbone, miglior marcatore del Grifone con 9 gol all'attivo.

La gara sarà visibile in diretta sui canali di 'Sportitalia'. Da non perdere anche la diretta testuale sul sito e sui canali social Pianetamilan.it.

A dirigere l'incontro sarà Francesco Burlando della sezione di Genova. Al suo fianco, gli assistenti Daniel Cadirola e Salvatore Nicosia.

La 25a giornata del campionato Primavera 1 si aprirà sabato alle 11:00 con Cremonese-Frosinone e Lecce-Cesena, mentre alle 13:00 sarà il turno di Genoa-Milan. Alle 15:00 scenderanno in campo Bologna-Torino e Lazio-Cagliari. Domenica si parte con Inter-Roma e Napoli-Parma alle 11.00. A seguire, si giocherà Juventus-Monza alle 13:00 e Verona-Fiorentina alle 15:00. Il turno si chiuderà con il posticipo di lunedì pomeriggio: Atalanta-Sassuolo.

La classifica: Fiorentina 42; Roma 41; Parma e Cesena 40; Inter 38; Verona e Lecce 36; Juventus 35; Lazio, Genoa, Bologna e Monza 34; MILAN, Atalanta e Napoli 31; Sassuolo 28; Cagliari 23; Frosinone e Torino 22; Cremonese 13.

