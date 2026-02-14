Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera, che colpo a Genova: 2-1 e ritorno al successo

Milan Primavera, che colpo a Genova: 2-1 e ritorno al successo - immagine 1
Il Milan Primavera, dopo due sconfitte consecutive, ritrova il sorriso. Quest'oggi, i rossoneri di Giovanni Renna hanno battuto il Genoa
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera, dopo due sconfitte consecutive, ritrova il sorriso. Quest'oggi, i rossoneri di Giovanni Renna hanno battuto il Genoa in trasferta per 2-1: a segno Perera e Domnitei, andato in gol appena dopo 4 minuti dal suo ingresso in campo. I rossoneri, quindi, escono vittoriosi e ritornano a Milano con 3 puti importantissimi, che li fanno volare a quota 34, soli 3 punti in meno dalla zona playoff:

(Fonte acmilan.com) - Un successo meritato al termine di una partita condotta con carattere, ordine e personalità. Dopo tre partite senza vittorie, il Milan Primavera ritrova i tre punti nella trasferta di Genova contro il Genoa: 2-1 il risultato finale per i rossoneri, frutto dei gol di Perera poco prima dell'intervallo e Domniței a metà ripresa. Nel recupero la rete di Galvani ha accorciato le distanze, ma troppo tardi per riaprire la partita. Nella formazione titolare scelta da Mister Renna, debutto ufficiale per El Hadji Malick Cissé e Yahya Idrissi, arrivati nella recente finestra invernale di mercato.

Dopo le sconfitte contro Hellas Verona e Lazio, e prima ancora la rimonta dubita nel Derby pareggiato contro l'Inter, serviva un risultato positivo per i nostri ragazzi, bravi a gestire la superiorità numerica senza fretta o ansia. La squadra ha tenuto con calma il pallino del gioco, affondando negli spazi concessi dal Genoa: il successo ci porta a quota 34 punti in classifica, sempre nella pancia della graduatoria, a poche lunghezze di distanza dai playoff. Prossimo appuntamento in casa contro il Napoli, sabato alle 11.00.

LA CRONACA

Inizio di partita molto acceso, pochi spazi e tanta intensità nella zona centrale del campo. I rossoneri ci provano in due occasioni con Pandolfi da fuori e Mancioppi, che al 12' si libera bene al tiro e incrocia di sinistro, centrale per Baccelli. Episodio importante alla mezz'ora, quando il centrocampista del Genoa Carbone riceve un rosso diretto per proteste eccessive. Padroni di casa in dieci e Milan che prende il sopravvento, trovando il gol al 44' al culmine della pressione offensiva: Mancioppi si inserisce, evita l'uscita di Baccelli e serve Perera, che segna di sinistro bucando una selva di gambe.

La ripresa segue il copione della parte finale del primo tempo, con possesso palla principalmente rossonero e Genoa che cerca un episodio, un'occasione. E arriva, però favorevole ai rossoneri: il neo-entrato Domniței, al posto del debuttante Idrissi, riceve palla ai 25 metri e scarica un destro forte e preciso all'angolino. Raddoppio rossonero e partita sostanzialmente in ghiaccio, che la formazione di Renna prova a portare in porto senza correre rischi. Al 94' il Genoa accorcia le distanze con un colpo di testa di Galvano, troppo tardi per rimettere in discussione il risultato: vinciamo noi.

LE DICHIARAZIONI

Così Mister Renna a fine partita: "Abbiamo giocato bene questa partita cercando di imporre il nostro gioco, non era facile vincere a Genoa. Bravi Cissé e Idrissi per l'esordio, non era facile dopo così pochi allenamenti. I ragazzi sono stati superlativi, venivamo da due settimane in cui non avevamo raccolto niente: stanno crescendo anche in questo, nella reazione e nell'atteggiamento. Superare i momenti di difficoltà serve come esperienza per il futuro". 

IL TABELLINO

GENOA-MILAN 1-2

GENOA (3-5-2): Baccelli; Klisys, Arata (1'st Gibertini), Celik; Odero, Carbone, Taieb, Lafont (45'st Lafont), Lauricella; Romano (45'st Giangreco), Nuredini (10' Galvano). A disp.: Lysionok, Doucoure, Albè, Fazio, Žulevič, Ouedraogo. All.: Sbravati.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi (40'st Angelicchio), Pandolfi (34'st M. Cissè), Perera; Idrissi (20'st Domniței), Scotti, Zaramella. A disp.: Catalano; Del Forno, Dotta, Martini, Mercogliano, Perina, Petrone, Vechiu. All.: Renna.

Arbitro: Francesco Burlando.

Gol: 44' Perera (M), 24'st Domniței (M), 49'st Galvano (G).

Ammoniti: 8'st Pandolfi (M), 14'st Idrissi (M), 31'st Lafont (G)

Espulso: 30' Carbone (G)

