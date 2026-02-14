Dopo le sconfitte contro Hellas Verona e Lazio, e prima ancora la rimonta dubita nel Derby pareggiato contro l'Inter, serviva un risultato positivo per i nostri ragazzi, bravi a gestire la superiorità numerica senza fretta o ansia. La squadra ha tenuto con calma il pallino del gioco, affondando negli spazi concessi dal Genoa: il successo ci porta a quota 34 punti in classifica, sempre nella pancia della graduatoria, a poche lunghezze di distanza dai playoff. Prossimo appuntamento in casa contro il Napoli, sabato alle 11.00.

LA CRONACA

Inizio di partita molto acceso, pochi spazi e tanta intensità nella zona centrale del campo. I rossoneri ci provano in due occasioni con Pandolfi da fuori e Mancioppi, che al 12' si libera bene al tiro e incrocia di sinistro, centrale per Baccelli. Episodio importante alla mezz'ora, quando il centrocampista del Genoa Carbone riceve un rosso diretto per proteste eccessive. Padroni di casa in dieci e Milan che prende il sopravvento, trovando il gol al 44' al culmine della pressione offensiva: Mancioppi si inserisce, evita l'uscita di Baccelli e serve Perera, che segna di sinistro bucando una selva di gambe.

La ripresa segue il copione della parte finale del primo tempo, con possesso palla principalmente rossonero e Genoa che cerca un episodio, un'occasione. E arriva, però favorevole ai rossoneri: il neo-entrato Domniței, al posto del debuttante Idrissi, riceve palla ai 25 metri e scarica un destro forte e preciso all'angolino. Raddoppio rossonero e partita sostanzialmente in ghiaccio, che la formazione di Renna prova a portare in porto senza correre rischi. Al 94' il Genoa accorcia le distanze con un colpo di testa di Galvano, troppo tardi per rimettere in discussione il risultato: vinciamo noi.

LE DICHIARAZIONI

Così Mister Renna a fine partita: "Abbiamo giocato bene questa partita cercando di imporre il nostro gioco, non era facile vincere a Genoa. Bravi Cissé e Idrissi per l'esordio, non era facile dopo così pochi allenamenti. I ragazzi sono stati superlativi, venivamo da due settimane in cui non avevamo raccolto niente: stanno crescendo anche in questo, nella reazione e nell'atteggiamento. Superare i momenti di difficoltà serve come esperienza per il futuro".

IL TABELLINO

GENOA-MILAN 1-2

GENOA (3-5-2): Baccelli; Klisys, Arata (1'st Gibertini), Celik; Odero, Carbone, Taieb, Lafont (45'st Lafont), Lauricella; Romano (45'st Giangreco), Nuredini (10' Galvano). A disp.: Lysionok, Doucoure, Albè, Fazio, Žulevič, Ouedraogo. All.: Sbravati.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi (40'st Angelicchio), Pandolfi (34'st M. Cissè), Perera; Idrissi (20'st Domniței), Scotti, Zaramella. A disp.: Catalano; Del Forno, Dotta, Martini, Mercogliano, Perina, Petrone, Vechiu. All.: Renna.

Arbitro: Francesco Burlando.

Gol: 44' Perera (M), 24'st Domniței (M), 49'st Galvano (G).

Ammoniti: 8'st Pandolfi (M), 14'st Idrissi (M), 31'st Lafont (G)

Espulso: 30' Carbone (G)