Milan-Sassuolo Primavera, le parole di Renna

"È stata una partita di alti e bassi. A livello di occasioni penso che abbiamo creato più noi e alla fine abbiamo provato anche a pareggiare. Alla fine abbiamo avuto anche l’occasione di Domnitei, il portiere è stato bravo. C’è stata una bella reazione e sono contento. Il discorso è sempre uguale: la squadra è sempre giovane, giochiamo contro squadre con due anni di differenza e si notano. Ciò che mi è piaciuto è che un’altra squadra al loro posto nel secondo tempo avrebbe potuto prendere un’imbarcata. Già dopo Lecce sapevamo di dover lavorare e dopo oggi dobbiamo farlo sempre di più".