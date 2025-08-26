Pianeta Milan
Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida persa contro il Sassuolo
Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia' al termine della sfida persa contro il Sassuolo. Ecco, dunque, le sue parole.

"È stata una partita di alti e bassi. A livello di occasioni penso che abbiamo creato più noi e alla fine abbiamo provato anche a pareggiare. Alla fine abbiamo avuto anche l’occasione di Domnitei, il portiere è stato bravo. C’è stata una bella reazione e sono contento. Il discorso è sempre uguale: la squadra è sempre giovane, giochiamo contro squadre con due anni di differenza e si notano. Ciò che mi è piaciuto è che un’altra squadra al loro posto nel secondo tempo avrebbe potuto prendere un’imbarcata. Già dopo Lecce sapevamo di dover lavorare e dopo oggi dobbiamo farlo sempre di più".

"L’errore di Longoni? Fa parte della crescita. Ma più che errore, è una richiesta che facciamo noi in quella situazione. È un ragazzo che sta crescendo nel lavoro con i piedi, è un episodio che ci sta nel calcio. Ne potrà fare anche altri. Per me non è stato un errore, è stata una giocata sbagliata in uscita. Faccio i complimenti perché la squadra ha reagito alla grande e anche a lui: l’importante è la sua crescita. Ne approfitto per ringraziare per l’ospitalità al Sportitalia Village".

