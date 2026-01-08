Milan Primavera, infortunio al ginocchio per Di Siena: i dettagli

Il Milan Primavera di Giovani Renna , dopo una fase di stagione con diverse difficoltà si è ripreso alla grande. Nelle ultime tre partite del campionato Primavera 1 , i giovani rossoneri hanno totalizzato due vittorie e un pareggio beffardo, visto che è arrivato all'ultimo minuto. L'ultima vittoria è arrivata sabato 3 gennaio contro la Roma , attualmente terza in classifica. Il successo per 2-1 porta le firme di Filippo Plazzotta e Alex Castiello , che al minuto 89 ha regalato i tre punti ai rossoneri grazie a una zampata in area di rigore da vero bomber.

Ma, purtroppo, si è registrata una brutta notizia nel primo tempo della sfida con i giallorossi. Al 12' l'allenatore Renna ha dovuto sostituire Andrea Di Siena a causa di un infortunio. Uscito in barella, il numero 17 rossonero ha subito un movimento innaturale del ginocchio e non ha potuto continuare la sua gara. Nelle ultime ore, il classe 2006 ha svolto gli esami che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con danno capsulo-legamentoso, che ha comportato l'immediata sospensione dell'attività e la necessità di ridurre il gonfiore dell'articolazione con un'approfondita fase di cure. Nei prossimi giorni, Di Siena verrà valutato da uno specialista ortopedico per definire l'esatta entità del danno e i tempi di recupero.