Milan Primavera, infortunio al ginocchio per Di Siena: i dettagli

Milan Primavera in ansia per Di Siena: ecco le ultime sul suo infortunio

Dopo la vittoria con la Roma, il Milan Primavera riceve notizie sull'infortunio di Andrea Di Siena, uscito in barella dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro
Il Milan Primavera di Giovani Renna, dopo una fase di stagione con diverse difficoltà si è ripreso alla grande. Nelle ultime tre partite del campionato Primavera 1, i giovani rossoneri hanno totalizzato due vittorie e un pareggio beffardo, visto che è arrivato all'ultimo minuto. L'ultima vittoria è arrivata sabato 3 gennaio contro la Roma, attualmente terza in classifica. Il successo per 2-1 porta le firme di Filippo Plazzotta e Alex Castiello, che al minuto 89 ha regalato i tre punti ai rossoneri grazie a una zampata in area di rigore da vero bomber.

Ma, purtroppo, si è registrata una brutta notizia nel primo tempo della sfida con i giallorossi. Al 12' l'allenatore Renna ha dovuto sostituire Andrea Di Siena a causa di un infortunio. Uscito in barella, il numero 17 rossonero ha subito un movimento innaturale del ginocchio e non ha potuto continuare la sua gara. Nelle ultime ore, il classe 2006 ha svolto gli esami che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con danno capsulo-legamentoso, che ha comportato l'immediata sospensione dell'attività e la necessità di ridurre il gonfiore dell'articolazione con un'approfondita fase di cure. Nei prossimi giorni, Di Siena verrà valutato da uno specialista ortopedico per definire l'esatta entità del danno e i tempi di recupero.

