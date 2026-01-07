La reazione rossonera è culminata nel palo colpito da Lontani nella ripresa; ora la concentrazione della squadra torna sul campionato, competizione in cui i rossoneri sono imbattuti da cinque partite e si trovano a due punti dalla zona playoff. Sabato in calendario c'è la trasferta di Torino, alle ore 13.00, per prolungare la striscia positiva e per trovare tre punti per risalire ulteriormente la classifica. Dai ragazzi!