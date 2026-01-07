La reazione rossonera è culminata nel palo colpito da Lontani nella ripresa; ora la concentrazione della squadra torna sul campionato, competizione in cui i rossoneri sono imbattuti da cinque partite e si trovano a due punti dalla zona playoff. Sabato in calendario c'è la trasferta di Torino, alle ore 13.00, per prolungare la striscia positiva e per trovare tre punti per risalire ulteriormente la classifica. Dai ragazzi!
IL TABELLINO
MILAN-PARMA 0-1
MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo (37'st Nolli), Vladimirov, Cullotta, Tartaglia (1'st Borsani); Mancioppi (1'st Perera), Pandolfi, Ossola; Scotti, Lontani, Angelicchio (37'st Zaramella). A disp.: Bianchi; Cisse, Del Forno, Dotta, Petrone, Seedorf, Vechiu. All.: Renna.
PARMA (3-4-2-1): Astaldi; Conde, Trabucchi, Drobnic; Mena (25'st Pajsar), Plicco (34'st Diop), Konaté, Marchesi; Cardinali (43'st Semedo), Alinovi (1'st Mengoni); Mikołajewski (34'st Vranici). A disp.: Casentini, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diallo, Chimezie. All.: Corrent.
Arbitro: Bozzetto.
Gol: 24' Cardinali (P).
Ammoniti: 34' Trabucchi (P), 39' Lontani (M), 18'st Cardinali (P), 28'st Plicco (P), 49'st Drobnic (P).
