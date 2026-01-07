Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Coppa Italia Primavera, niente da fare per il Milan: il Parma batte i rossoneri

Coppa Italia Primavera, niente da fare per il Milan: il Parma batte i rossoneri
Giornata amara per il Milan Primavera di Giovanni Renna. I rossoneri vengono eliminati dalla Coppa Italia per mano del Parma: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giornata amara per il Milan Primavera di Giovanni Renna. I rossoneri vengono eliminati dalla Coppa Italia per mano del Parma: 1-0 grazia alla rete del giovane Cardinali. Dopo l'inizio positivo, la squadra di Renna subisce la prima sconfitta del 2026. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com)  - Sconfitta per il Milan Primavera negli Ottavi di finale di Coppa Italia. Allo Sportitalia Village di Carate Brianza vince il Parma 0-1 grazie alla rete di Cardinali, a ridosso della metà della prima frazione di gioco. Il risultato, nonostante gli sforzi rossoneri, non cambia più e costringe i rossoneri di Mister Renna all'eliminazione dalla competizione. Dopo l'inizio vincente di 2026 con la vittoria in campionato contro la Roma, arriva la prima sconfitta dell'anno per la nostra Under 20.

La reazione rossonera è culminata nel palo colpito da Lontani nella ripresa; ora la concentrazione della squadra torna sul campionato, competizione in cui i rossoneri sono imbattuti da cinque partite e si trovano a due punti dalla zona playoff. Sabato in calendario c'è la trasferta di Torino, alle ore 13.00, per prolungare la striscia positiva e per trovare tre punti per risalire ulteriormente la classifica. Dai ragazzi!

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1

MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo (37'st Nolli), Vladimirov, Cullotta, Tartaglia (1'st Borsani); Mancioppi (1'st Perera), Pandolfi, Ossola; Scotti, Lontani, Angelicchio (37'st Zaramella). A disp.: Bianchi; Cisse, Del Forno, Dotta, Petrone, Seedorf, Vechiu. All.: Renna.

PARMA (3-4-2-1): Astaldi; Conde, Trabucchi, Drobnic; Mena (25'st Pajsar), Plicco (34'st Diop), Konaté, Marchesi; Cardinali (43'st Semedo), Alinovi (1'st Mengoni); Mikołajewski (34'st Vranici). A disp.: Casentini, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diallo, Chimezie. All.: Corrent.

Arbitro: Bozzetto.

Gol: 24' Cardinali (P).

Ammoniti: 34' Trabucchi (P), 39' Lontani (M), 18'st Cardinali (P), 28'st Plicco (P), 49'st Drobnic (P).

