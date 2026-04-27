Sul gol : «È sempre una bella soddisfazione fare gol, soprattutto farlo qua nella nostra vera casa, il Puma House of Football. Sono più contento che siamo riusciti a dimostrare la vera qualità del nostro gruppo vincendo un’altra partita e portandoci a casa un’altra bella soddisfazione e i 3 punti».

Sulla partita: «Abbiamo avuto tante occasioni che secondo me potevamo sfruttare meglio, il portiere loro mi ha fatto una bella parata ad un certo punto, ho preso anche due pali. Ne abbiamo avute anche con Mancioppi e Borsani, faremo meglio la prossima volta».