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Milan Primavera, Domnitei: “È sempre una bella soddisfazione fare gol, soprattutto nella nostra vera casa”

Francesco Domnitei, attaccante Milan Primavera
Francesco Domnitei così al termine di Milan Primavera-Cagliari 2-1: le parole del 9 che ha avviato la remuntada rossonera
Redazione PM

Dopo una stagione intera tra 'Sportitalia Village' e 'Silvio Piola' di Novara, da tre settimane a questa parte Milan Primavera e Femminile sono tornati a disputare le proprie gare casalinghe al Puma House of Football di Vismara (MI). Nel match dello scorso weekend, l'under 20 rossonera, guidata in panchina da mister Giovanni Renna, ha superato il Cagliari per 2-1 nella 35ª giornata del campionato Primavera 1.

Milan Primavera, Domnitei: «Siamo riusciti a dimostrare la vera qualità del nostro gruppo»

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Al termine della gara, ha parlato Francesco Domnitei, l'autore del gol del momentaneo 1-1, che ha avviato la rimonta rossonera, poi conclusa con Scotti. Attacante classe 2007 che in questa stagione sta giocando sia con il Milan Primavera (6 gol e 1 assist in 14 presenze), che in Serie D con il Milan Futuro (1 gol e 1 assist in 21 presenze). Di seguito, le su dichiarazioni dopo la vittoria contro il Cagliari.

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Sul gol: «È sempre una bella soddisfazione fare gol, soprattutto farlo qua nella nostra vera casa, il Puma House of Football. Sono più contento che siamo riusciti a dimostrare la vera qualità del nostro gruppo vincendo un’altra partita e portandoci a casa un’altra bella soddisfazione e i 3 punti».

Sulla partita: «Abbiamo avuto tante occasioni che secondo me potevamo sfruttare meglio, il portiere loro mi ha fatto una bella parata ad un certo punto, ho preso anche due pali. Ne abbiamo avute anche con Mancioppi e Borsani, faremo meglio la prossima volta».

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