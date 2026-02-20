Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Settore Giovanile del Milan: che weekend per i giovani rossoneri! Le due primavere impegnate in casa

Milan, ecco il programma del weekend per il settore giovanile: i dettagli
Tanti impegni per il Settore Giovanile del Milan in questo weekend. Spiccano le sfide casalinghe della Primavera maschile e femminile
Redazione

Sarà un weekend di fuoco per il settore giovanile rossonero, con le due primavere, maschile e femminile, impegnate in due sfide non semplici. Ecco, di seguito, il programma completo delle squadre rossonere per il weekend che arriva.

(fonte acmilan.com) - Nel programma del weekend del Settore Giovanile rossonero spicca l'impegno casalingo della Primavera femminile, alla prima partita da capolista: un impegno importante, quello delle ragazze di Zago, al PUMA House of Football contro la temibile Fiorentina. In casa anche la Primavera maschile, che riceve il Napoli per dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Genoa, avversaria a sua volta dell'Under 18. Nel resto del fine settimana diversi impegni per le Under femminili e per le squadre più giovani, con tante partite in programma al PUMA House of Football.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 21 FEBBRAIO

  • UNDER 9: campionato, Alcione-Milan, ore 9.30 - CS Kennedy, Milano

  • PRIMAVERA MASCHILE: 26ª giornata, Milan-Napoli, ore 11.00 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

  • UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Como 1907-Milan, ore 15.00 - CS Comunale, Casate con Bernate (CO)

  • UNDER 12: campionato, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 10: campionato, Milan-Franco Scarioni, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 13: campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 16.30 - CS P. Rossini, Briosco (MB)

  • UNDER 14: campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 17.00 - Comunale "Tavano", Trino (VC)

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Baggio Secondo-Milan, ore 17.00 - Via Olivieri 11, Milano

    DOMENICA 22 FEBBRAIO

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Villa, ore 11.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Südtirol, ore 13.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 18: 24ª giornata, Genoa-Milan, ore 15.00 - CS Begato 9, Genova

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 16ª giornata, Milan-Fiorentina, ore 15.30 - PUMA House of Football

