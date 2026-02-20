Milan, ecco il programma del weekend per il settore giovanile: i dettagli

Sarà un weekend di fuoco per il settore giovanile rossonero, con le due primavere, maschile e femminile, impegnate in due sfide non semplici. Ecco, di seguito, il programma completo delle squadre rossonere per il weekend che arriva.
MILAN PRIMAVERA
Settore Giovanile del Milan: che weekend per i giovani rossoneri! Le due primavere impegnate in casa
(fonte acmilan.com) - Nel programma del weekend del Settore Giovanile rossonero spicca l'impegno casalingo della Primavera femminile, alla prima partita da capolista: un impegno importante, quello delle ragazze di Zago, al PUMA House of Football contro la temibile Fiorentina. In casa anche la Primavera maschile, che riceve il Napoli per dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Genoa, avversaria a sua volta dell'Under 18. Nel resto del fine settimana diversi impegni per le Under femminili e per le squadre più giovani, con tante partite in programma al PUMA House of Football.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND—
SABATO 21 FEBBRAIO
DOMENICA 22 FEBBRAIO
