Cresce la Primavera del Milan: buone indicazioni per mister Renna

Tanta amarezza per il Milan Primavera per quanto accaduto nel weekend. Sabato pomeriggio si è giocato il derby primavera tra Milan e Inter, terminato con il risultato di 2-2. Ai gol rossoneri di Lontani e Perera hanno risposto Mancuso e Zarate per i nerazzurri. Amarezza perché i ragazzi di Giovanni Renna erano in pieno controllo della gara, essendo in vantaggio di due reti, ma nella seconda parte di gara l'Inter è riuscita a portare a casa un pareggio insperato. La prima parte della gara conferma le buone sensazioni di questo gruppo, che sotto la guida di mister Renna sta crescendo sotto ogni punto di vista. Ecco, di seguito, un focus sulla Primavera del Milan.