Milan Primavera, nonostante il pari nel derby arrivano buone indicazioni dal gruppo di mister Renna

Cresce la Primavera del Milan: buone indicazioni per mister Renna
Nonostante il pareggio nel derby, il Milan Primavera guidato da Giovanni Renna continua a crescere. Ecco il focus sui giovani rossoneri
Tanta amarezza per il Milan Primavera per quanto accaduto nel weekend. Sabato pomeriggio si è giocato il derby primavera tra Milan e Inter, terminato con il risultato di 2-2. Ai gol rossoneri di Lontani e Perera hanno risposto Mancuso e Zarate per i nerazzurri. Amarezza perché i ragazzi di Giovanni Renna erano in pieno controllo della gara, essendo in vantaggio di due reti, ma nella seconda parte di gara l'Inter è riuscita a portare a casa un pareggio insperato. La prima parte della gara conferma le buone sensazioni di questo gruppo, che sotto la guida di mister Renna sta crescendo sotto ogni punto di vista. Ecco, di seguito, un focus sulla Primavera del Milan.

(Fonte acmilan.com) - A ripensare alla partita di sabato, controllata con autorità per oltre un'ora di gioco prima di subire il pareggio - da due gol di vantaggio - si potrebbe pensare a un risultato amaro. Ma il Derby che ha visto protagonista la nostra Primavera è stato una nuova conferma dell'ottima stagione dei ragazzi di Mister Renna, perché ha dimostrato una volta di più la crescita di diversi elementi che compongono una delle rose più giovani del campionato Primavera 1.

Anche contro l'Inter i nostri ragazzi hanno proposto, a livello di formazione titolari (e subentrati) diversi elementi sotto età, nati tra il 2008 e il 2009. Per esempio la bella storia di Pietro Faccioli, esordiente last minute (a causa dell'infortunio nel riscaldamento di Bianchi) e particolarmente incisivo con una grande parata nel finale. Oppure - restando ai classe 2009 - un Mattia Angelicchio autore di un bel gol contro la capolista Fiorentina.

Non solo gli elementi "habitué" della categoria, punti focali delle rotazioni di Mister Renna - nel Derby dopo il decimo gol stagionale di Lontani è arrivata la prima gioia per Perera - ma anche quei giocatori che si sono aggiunti in corsa, dopo avere iniziato la stagione nelle categorie inferiori della piramide giovanile come l'Under 18 o l'Under 17. Questo Milan fa bene perché riesce a ricavare il massimo da tutti i ragazzi che vengono chiamati in causa, anche nelle partite più difficili.

Aspetto da non sottovalutare in un campionato incredibilmente equilibrato e omogeneo, dove due risultati utili consecutivi possono spostare parecchio in chiave classifica. Un gennaio per lo più positivo (le uniche battute d'arresto sono arrivate col Parma in Coppa e col Torino) ha riportato i rossoneri di Renna a contatto con la zona Playoff. Tra la Fiorentina capolista e il Sassuolo 16° vi sono 11 punti di differenza, dopo 22 giornate di campionato già in archivio. Una stagione tutta da giocare, quindi, in cui possiamo dire la nostra: forza ragazzi!

