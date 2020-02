Carbone: “Primavera, siamo soddisfatti: abbiamo fatto le cose per bene”

NEWS MILAN – Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Ecco le dichiarazioni di Carbone sulla promozione del Milan Primavera di Federico Giunti nel Campionato Primavera 1.

“Siamo soddisfatti. La Primavera è l’immagine del settore giovanile. Ha rispettato le aspettative, dimostrando di essersi ben ambientata nella categoria e l’ultimo filotto ha dimostrato il reale valore della squadra. Abbiamo ottenuto la promozione con quattro giornate d’anticipo. Abbiamo fatto le cose per bene. Il merito va condiviso con società, staff tecnico e squadra. Di scontato non c’era niente”. Per le dichiarazioni integrali di Carbone, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android