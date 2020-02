Milan sui social: “Primavera 1, siamo tornati!”

ULTIME NEWS MILAN – A meno di un anno dalla delusione per la retrocessione in Primavera 2, i rossoneri sono riusciti a ritornare immediatamente nella massima serie. Grazie alla vittoria contro la Spal per 3-1, i ragazzi di Federico Giunti hanno conquistato la promozione aritmetica con quattro giornate d’anticipo. Il Milan, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto che giovani calciatori che festeggiano promozione e quattordicesima vittoria consecutiva. Ecco la foto

“Primavera 1, siamo tornati!”