Calendario Milan Primavera, gli impegni di novembre dei ragazzi di Abate

(fonte: acmilan.com) Numero analogo di partite rispetto alla Prima Squadra per il Milan Primavera di Ignazio Abate , che è chiamato a ripetere in campionato quanto di buono fatto vedere in Youth League .

Proprio in ambito europeo, la sfida contro il Salisburgo determinerà il piazzamento nel girone, con la qualificazione già in tasca: basta un punto per assicurarsi il biglietto per gli ottavi di finale.