Calendario Milan, gli impegni di novembre dei rossoneri di Pioli

Ecco il calendario del Milan di Stefano Pioli per il mese di novembre. Solo 15 giorni, poi la sosta fino al 2023 per i Mondiali in Qatar

Tre partite di Serie A e il crocevia contro il RB Salisburgo in Champions League, quattro partite prima di tracciare il primo bilancio di questa stagione e di tirare il fiato, per coloro che non parteciperanno ai Mondiali in Qatar.