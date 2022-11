Milan, il piano di Gerry Cardinale: 500 milioni di fatturato

Il Milan ha da poco cambiato proprietà. La svolta al livello societario ancora non ha dato benefici, ma ci saranno sicuramente dei cambiamenti nel futuro del club. Dal punto di vista della programmazione, il trio Maldini , Massara e Pioli resta al timone della squadra. Dal punto di visto economico, ci potrebbero essere delle svolte importanti.

L'edizione odierna di Repubblica f il punto della situazione. Il piano di Gerry Cardinale sarebbe quello di alzare il fatturato del Milan , fino ad arrivare a 500 milioni di euro . Questo per poter avere delle possibilità di competere, dal punto di vista economico, con i grandi club europei. Per centrare questo obiettivo le strade sarebbero molte e diverse.

Sempre secondo il quotidiano, la prima strada sarebbe quella dei risultati sul campo. Vincere in Europa e trattenere i giocatori importanti sarà fondamentale. Altra strada quella che parte dalla media company dello stesso Cardinale .

Il tutto per creare maggiori contatti possibili e sponsorizzazioni estere. Ultimo, ma non per importanza, il nuovo stadio, che resterebbe sempre al centro dei pensieri della nuova proprietà del Milan.