Calciomercato Milan – Rinnovo Pioli, ora è ufficiale: cifre e dettagli

Rinnovo Pioli, ora è ufficiale: al Milan fino al 30 giugno 2025

Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come il 'rito' fosse inizialmente previsto per dicembre, in piena pausa campionato. Magari, in una location inedita come Dubai, dove il Milan sarà in tournée durante la sosta invernale. Negli ultimi giorni, invece, si è deciso di non aspettare e di ufficializzare il tutto. La coppia Pioli-Milan, d'altronde, funziona. Il tecnico ama lavorare a Milanello con i suoi ragazzi, lo fa con professionalità e passione.