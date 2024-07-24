Pianeta Milan

Valery Vigilucci

Valery Vigilucci

Valery Vigilucci

17

Età:
29 (15 April 1997)
Profilo
Valery Vigilucci è una centrocampista dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2022, quando è arrivata dalla Fiorentina. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera.

Chi è Valery Vigilucci

Luogo e data di nascita: Volterra, 15 aprile 1997 Al Milan dal: 07-2022 Scadenza contratto: 30/06/2027 Ex squadre: Firenze, Fiorentina

Carriera Valery Vigilucci

Firenze

Valery Vigilucci cresce nelle giovanili del Firenze e nella stagione 2012/13 vince il campionato primavera. Vigilucci debutta in Serie A nella stagione 2012/13, giocando poi 4 partite nella massima serie. Il 17 gennaio 2015 segna il suo primo goal nella partita contro la Torres.

Fiorentina

Nella stagione 2015/16, il Firenze diventa la Fiorentina e con la nuova società Valery Vigilucci debutta il 18 ottobre, nel match contro il Riviera di Romagna. Con la maglia Viola, Vigilucci debutta in UEFA Women's Champions League il 4 ottibre 2017 contro il Fortuna Hjørring e segna anche il primo goal. Con la Fiorentina nella stagione 2016/17 vince la Serie A e la Coppa Italia. L'anno dopo riconquista la Coppa Italia e la Supercoppa. La sua stagione più prolifica alla Fiorentina è quella 2018/19, nella quale gioca 17 partite e segna 7 reti.

AC Milan

Valery Vigilucci arriva all'AC Milan nella stagione 2022/23. Con le rossonere debutta il 10 settembre 2022, contro la Roma. Il primo goal arriva il 18 settembre, contro il Sassuolo. Con Ganz in panchina, viene adattata in tutti i ruoli in campo. Chiude la prima stagione in rossonero con 20 presenze e 6 goal. Durante la sua seconda stagione all'AC Milan, con Davide Corti in panchina, Vigilucci viene impiegata sempre nel suo ruolo da centrocampista e colleziona 24 presenze, durante le quali ha segnato 2 reti.
Trofei vinti
Serie A
1
Fiorentina (2016-2017)
Coppa Italia
2
Fiorentina (2016-2017, 2017-2018)
Super Coppa Italiana
1
Fiorentina (2018)

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2012-15 Firenze Serie A 18 4 Coppa Italia 9 2 27 6
2015-22 Fiorentina Serie A 94 9 Coppa Italia 23 1 Champions League 13 1 Supercoppa Italiana 5 0 135 11
2022-23 AC Milan Serie A 17 6 Coppa Italia 6 0 23 6
2023-24 AC Milan Serie A 20 2 Coppa Italia 4 0 24 2