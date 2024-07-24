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Valery Vigilucci è una centrocampista dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2022, quando è arrivata dalla Fiorentina. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Valery Vigilucci Luogo e data di nascita: Volterra, 15 aprile 1997 Al Milan dal: 07-2022 Scadenza contratto: 30/06/2027 Ex squadre: Firenze, Fiorentina Carriera Valery Vigilucci Firenze Valery Vigilucci cresce nelle giovanili del Firenze e nella stagione 2012/13 vince il campionato primavera. Vigilucci debutta in Serie A nella stagione 2012/13, giocando poi 4 partite nella massima serie. Il 17 gennaio 2015 segna il suo primo goal nella partita contro la Torres. Fiorentina Nella stagione 2015/16, il Firenze diventa la Fiorentina e con la nuova società Valery Vigilucci debutta il 18 ottobre, nel match contro il Riviera di Romagna. Con la maglia Viola, Vigilucci debutta in UEFA Women's Champions League il 4 ottibre 2017 contro il Fortuna Hjørring e segna anche il primo goal. Con la Fiorentina nella stagione 2016/17 vince la Serie A e la Coppa Italia. L'anno dopo riconquista la Coppa Italia e la Supercoppa. La sua stagione più prolifica alla Fiorentina è quella 2018/19, nella quale gioca 17 partite e segna 7 reti. AC Milan Valery Vigilucci arriva all'AC Milan nella stagione 2022/23. Con le rossonere debutta il 10 settembre 2022, contro la Roma. Il primo goal arriva il 18 settembre, contro il Sassuolo. Con Ganz in panchina, viene adattata in tutti i ruoli in campo. Chiude la prima stagione in rossonero con 20 presenze e 6 goal. Durante la sua seconda stagione all'AC Milan, con Davide Corti in panchina, Vigilucci viene impiegata sempre nel suo ruolo da centrocampista e colleziona 24 presenze, durante le quali ha segnato 2 reti.

Trofei vinti Serie A 1 Fiorentina (2016-2017) Coppa Italia 2 Fiorentina (2016-2017, 2017-2018) Super Coppa Italiana 1 Fiorentina (2018)