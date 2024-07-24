Profilo

Valentina Cernoia è una centrocampista dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2023, quando è arrivata dalla Juventus. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Valentina Cernoia Luogo e data di nascita: Manerbio, 22 giugno 1991 Al Milan dal: 07-2023 Scadenza contratto: 30/06/2025 Ex squadre: Manerbio Virtus, Brescia, Juventus Carriera Valentina Cernoia Manerbio Virtus Valentina Cernoia inizia la sua carriera nella squadra femminile della sua città, unendosi dal club fin da bambina nel 2002. Con la Manerbio Virtus gioca i campionati regionali di Serie D e Serie C. Brescia Nel 2008, Cernoia diventa una giocatrice del Brescia, che in quella stagione militava nell'allora Serie A2. Nonostante la giovane età, la centrocampista diventa subito una giocatrice importante per il club e a fine stagione vincono il campionato, centrando anche la promozione in Serie A. Nella stagione 2012/13 conquista la prima Coppa Italia, grazie anche ad un suo splendido goal su punizione da fuori area, realizzato ai danni del Napoli. La stagione successiva, Cernoia vince anche il suo primo scudetto. Il 9 ottobre 2014 fa il suo esordio in UEFA Women's Champions League, scendendo in campo per la difficilissima partita contro l'Olimpique Lione. A partire dalla stagione 2015/16, Cernoia diventa capitano del Brescia e trascina la squa squadra nel triplete casalingo. La squadra fa bene anche in Champions League, arrivando ai quarti di finale di quell'edizione, dove poi si è dovuta arrendere al Wolfsburg. Il 26 novembre 2011, Cernoia diventa la prima calciatrice a raggiungere quota 200 presenze con la maglia del Brescia. Juventus Nel 2017, Cernoia è la prima giocatrice ad unirsi alla Juventus, club fondato appunto in quell'anno. Durante la prima stagione in bianconero non vede spesso il campo, a causa alla rottura del crociato. Debutta con la Juventus il 24 marzo 2018 nella partita contro il Sassuolo, subentrando nel secondo tempo a Barbara Bonansea. Il primo goal per la sua nuova squadra arriva il 12 maggio, nella gara vinta per 4-0 contro il Tavagnacco. Il 20 maggio 2018 viene coronata nuovamente campionessa d'Italia, dopo aver battuto la sua ex squadra, il Brescia, nello spareggio. Cernoia rimane alla Juventus per 6 anni, vincendo con le bianconere 5 campionati, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe. AC Milan Nell'estate del 2023, Cernoia firma con l'AC Milan Femminile e sceglie la maglia numero 5. Debutta in amichevole il 28 agosto 2023, subentrando a Marta Mascarello. Durante la partita serve anche il suo primo assist in rossonero. La prima partita ufficiale la gioca il 17 settembre, alla prima di campionato contro l'AS Roma. Chiude la prima stagione all'AC Milan Femminile con 16 presenze. Carriera in nazionale Nel 2007, Ceronia riceve la prima chiamata per la Nazionale U17. Debutta con le azzurrine il 5 ottobre 2007 nella gara contro la Bielorussia, valevole per la qualificazione all'Europeo. Nel 2013 viene convocata in nazionale maggiore e gioca la sua prima partita contro la Spagna, per la qualificazione ai Mondiali di Canada 2015. La prima rete azzurra la segna il 13 settembre 2014 contro l'Estonia. Nel 2017 partecipa al suo primo Europeo, ma non va come sperava. Nella gara contro la Germania, infatti, si infortunia, rompendosi il grociato. Fa il suo ritorno in nazionale undici mesi dopo, nella gara per la qualificazione ai Mondiali di Francia 2019 contro il Portogallo. Il 9 giugno 2019 fa il suo debutto in un Mondiale, scendendo in campo contro l'Australia.

Trofei vinti Serie A2 1 Brescia (2008-09) Serie A 7 Brescia (2013-14, 2015,16), Juventus (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) Coppa Italia 6 Brescia (2011-12, 2014-15, 2015-16), Juventus (2018-19, 2020-21, 2022-23) Super Coppa Italiana 6 Brescia (2014, 2015, 2016), Juventus (2019, 2020, 2021)