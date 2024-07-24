Profilo

Silvia Rubio è una centrocampista dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2022, quando è arrivata dalla Madrid CFF. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Silvia Rubio Luogo e data di nascita : Colmar Viejo, 12 ottobre 2000 Al Milan dal: 07-2022 Scadenza contratto: 30/06/2025 Ex squadre: Madrid CFF Carriera Silvia Rubio Madrid CFF Silvia Rubio debutta tra le professioniste il 13 gennaio 2019 nella partita di Liga F contro il Levante vinta per 2-1. Durante la prima stagione al Madrid CFF, ha collezionato ben 11 presenze. Durante la seconda stagione ha trovato più spazio, giocando ben 24 partite. Il primo goal arriva nel corso della sua terza stagione durante la partita del 15 dicembre 2019 contro il Deportivo. AC Milan Dopo 5 buone stagioni in Spagna, Silvia Rubio arriva all'AC Milan. Durante la prima giornata di Serie A, partita contro la Fiorentina, la centrocampista si rompe il crociato ed è costretta a rimanere fuori dal campo per tutto il resto della stagione. Torna in campo il 16 dicembre 2023, partendo titolare nello scontro contro il Napoli. Il primo goal in rossonero arriva il 14 febbraio 2024, nella partita contro la Sampdoria. Chiude la seconda stagione in rossonero con 15 presenze ed 1 goal.