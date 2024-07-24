Profilo

Selena Babb è il portiere dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2020, quando è arrivata dallo Sporting de Huelva. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Selena Babb Luogo e data di nascita: Rotterdam, 26 agosto 1995 Al Milan dal: 1-07-2020 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: FC Utrecht, Excelsior, Olimpia Cluj, Apollon Ladies, Sporting de Huelva, Sampdoria Carriera Selena Babb Exelsior Selena Babb debutta in patria il 25 agosto 2018, nella partita contro l'ADO Den Haag. Sarà l'unica partita che gioca con l'Exelsior. Olimpia Cluj Per la stagione 2018/2019 Selena Babb si unisce alla squadra rumena Olimpia Cluj. Con il club gioca solamente tre partite in UEFA Women's Champions League, facendo così il suo debutto nel calcio europeo. La prima partita è quella di qualificazione contro il Cardiff Metropolitan, giocata il 7 agosto 2012 e vinta dalle rumene per 3-2. A fine stagione lascia la squadra. Apollon Limasall Nell'estate del 2019 Selena Babb arriva a Cipro e si unisce alla squadra dell'Apollon Limasall. Babb non scenderà mai in campo con la squadra e se ne va dopo pochi mesi. Sporting de Huelva A dicembre del 2019, Babb si trasferisce in Spagna e si unisce allo Sporting de Huelva. Debutta con la nuova squadra il 7 dicembre 2019, nella gara valevole per la Liga F contro il Real Sociedad. Il 12 febbraio 2020 fa il suo debutto nella Copa de la Reina, nella partita persa per 4-0 contro il Barcellona. AC Milan Nell'estate del 2020, Selena Babb firma con l'AC Milan femminile. Debutta l'11 agosto 2020 nell'amichevole giocata nei Paesi Bassi contro l'Ajax. La prima partita ufficiale giocata con le rossonere è in Coppa Italia, nella partita contro l'Orobica Bergamo vinta per 4-0. In Serie A debutta il 15 maggio 2021 nella gara contro il Sassuolo, che grazie al risultato di 0-0, ha permesso al Milan di qualificarsi alla UEFA Women's Champions League per la prima volta. Termina la prima stagione in rossonero con solamente tre presenze. Sampdoria Per la stagione 2021/2022 Babb va in prestito alla Sampdoria. Debutta durante la prima partita di campionato giocata il 29 agosto 2021 contro la Lazio. Con le blucerchiate giocherà quattro partite, prima di essere richiamata dal Milan a gennaio 2022. AC Milan Tornata dal prestito alla Sampdoria, nella seconda parte della stagione 2021/2o22 Babb viene impiegata in tre partite valevoli per la Coppa Italia. Nella stagione 2022/2023 protegge i pali delle rossonere per tutte e sei le partite giocate nella coppa nazionale. In Serie A, scende in campo solamente nella partita valevole per la 7° gionata di poule scudetto contro la Fiorentina, nella quale è costretta ad uscire dopo 40 minuti a causa di un infortunio alla spalla. Nella stagione 2023/2024 gioca 8 partite, di cui 3 in Coppa Italia e 5 in campionato. Curiostià Nata a Rotterdam e di nazionalità olandese, Babb ha genitori indonesiani.

Trofei vinti Liga I 1 Olimpia Cluj (2018-2019)