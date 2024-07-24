Profilo

Oona Sevenius è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal gennaio 2023, quando è arrivata dal HJK. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Oona Sevenius Luogo e data di nascita: Rajamäki, 28 aprile 2004 Al Milan dal: 01-2023 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: PK-35 Vantaa, HJK, Como Carriera Oona Sevenius PK-35 Vantaa Oona Sevenius, dopo aver giocato nelle giovanili del PK-35 Vantaa, debutta tra i professionisti nel 2020, più precisamente il 3 giugno, durante la gara vinta per 3-0 contro il JyPK. Il primo goal lo segna il 27 giugno, nella partita persa per 2-1 contro l'Honka. Nella sua prima stagione professionistica, Sevenius colleziona 16 presenze e segna 3 reti. Durante la stagione 2020/2021 trova più continuità, riuscendo a scendere in campo per ben 22 volte e realizzando 13 goal. Grazie anche alle sue prestazioni, il PK-35 Vantaa riesce ad arrivare in finale di SM Soumen Cup. HJK Nell'estate del 2022, Oona Sevenius passa all'HJK. Fa il suo esordio con la nuova maglia il 27 marzo 2022, nel match giocato contro l'Aland United, durante il quale riesce a segnare anche il suo primo goal con il club. Con l'HJK, Sevenius gioca 23 partite, segnando 16 goal e conquistando il secondo posto in campionato. AC Milan Il 12 gennaio 2023, Oona Sevenius firma con l'AC Milan. Durante i primi sei mesi in Rossonero, l'attaccante finlandese viene impiegata soprattutto nella squadra Primavera, con la quale gioca 6 partite e segna 9 reti. Debutta in prima squadra il 26 febbraio nella gara contro il Como. Chiude la stagione con solamente 2 presenze. Como Per la stagione 2023/24, Oona Sevenius passa in prestito al Como. Debutta con le lombarde il 17 settembre 2023, subentrando al 58' nel match contro il Napoli, gara dove trova anche il primo goal con la nuova maglia. Chiude l'esperienza a Como con 24 presenze e 4 reti. Carriera in nazionale Tra il 2021 e il 2023, Oona Sevenius milita nell'U19 della Finlandia. Nel luglio del 2023 arriva la prima convocazione in Nazionale Maggiore. Fa il suo debutto il 14 luglio, nella partita amichevole contro l'Islanda. Segna il suo primo goal internazionale il 30 novembre 2023, nella gara valevole per la Nations League contro la Romania.