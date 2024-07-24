Profilo

Nikola Karczewska è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal luglio 2024, quando è arrivata dal Tottenham Hotspur. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Nikola Karczewska Luogo e data di nascita: Zielonka, 16 ottobre 1999 Al Milan dal: 07-2024 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: UKS SMS Łódź, Górnik Łęczna, FC Fleury 91, Tottenham Hotspur, Bayer 04 Leverkusen Carriera Nikola Karczewska UKS SMS Łódź Nikola Karczewska inizia la sua carriera nel 2015, unendosi al club di seconda divione polacca UKS SMS Łódź. Gioca due stagioni nel campionato cadetto, prima di ottenre la promozione in Ekstraliga alla fine della stagione 2016/17. Górnik Łęczna Nel 2019, Nikola Karczewska firma con il Górnik Łęczna, club che milita nella Ekstraliga. Durante la sua prima stagione con il club, Karczewska vince il campionato e la Coppa di Polonia, aiutando la squadra a qualificarsi alla UEFA Women's Champions League. L'attaccante debutta in UWCl il 7 agosto 2019, nella partita contro il Besiktas. Il 10 agosto 2019 segna invece il suo primo goal (e la sua prima tripletta) europeo, nella gara vinta per 13-0 contro l'Alashkert FC. FC Fleury 91 Nel giugno del 2021, Nikola Karczewska si unisce alla squadra francese FC Fluery 91. Debutta con la nuova maglia il 29 agosto 2021, nella partita persa 5-0 contro il PSG. Segna il suo primo goal per l'FC Fleury 91 il 25 settembre 2021, aiutando la squadra a vincere per 1-0 il match contro l'ASJ Soyoux. Durante la sua unica stagione in Francia, Nikola Karczewska ha collezionando 24 presenze, durante le quali a segnando 10 reti, diventando la miglior marcatrice del Fluery per quella stagione e aiutando la squadra a ottenere il miglior risultato in campionato di sempre: il quarto posto. T0ttenham Hotspur Nikola Karczewska firma con il Tottenham Hotspur nell'estate del 2022. Fa la sua prima presenza con il club il 24 settembre 2022, nella partita contro l'Arsenal valevole per la WSL. Segna il suo primo goal per il Tottenham il 2 0tt0bre, durante la gara valevole per l'FA Cup giocata contro il Reading. Conclude la stagione con 19 presenze e 4 reti realizzate. Bayer 04 Leverkusen Per la stagione 2023/24, Nikola Karczewska passa in prestito al Bayer 04 Leverkusen. Fa il suo debutto il 10 settembre 2023 contro il SV Meppen, partita valevole per la Coppa di Germania, durante la quale segna anche il suo primo goal per il club tedesco. Durante la seconda di giornata di campionato, segna una tripletta contro il FC Nurnberg. Chiude l'esperienza in Germania con 23 presenze e 13 goal realizzati. Carriera in Nazionale Nikola Karczewska scende in campo per la prima volta con la maglia della Polonia il 14 giugno 2019, durante un match contro la Slovacchia. L'attaccante segna i suoi primi 6 goal per la nazionale il 7 aprile 2022 nel corso della partita contro l'Armenia, valevole per la qualificazione ai mondiali.

Trofei vinti Ekstraliga 1 Gu00f3rnik u0141u0119czna (2019-20) Coppa di Polonia 1 Gu00f3rnik u0141u0119czna (2019-20)