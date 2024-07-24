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Nesrine Bahlouli è una centrocampista dell'AC Milan Femminile dal gennaio 2023, quando è arrivata dall'Olympique Lione. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Nesrine Bahlouli Luogo e data di nascita: Lione, 20 febbraio 2003 Al Milan dal: 01-2023 Scadenza contratto: 30/06/2025 Ex squadre: Olympique Lione, Bordeaux Carriera Nesrine Bahlouli Olympique Lione Cresciuta nelle giovanili dell'Olympique Lione, Nesrine Bahlouli fa il suo debutto in prima squadra il 30 novembre 2022, nella gara giocata contro il Fleury 91. Con il Lione, la centrocampista francese giocherà solamente due partite prima di lasciare il club per arrivare in Italia. AC Milan Nel gennaio del 2023, Nesrine Bahlouli firma con l'AC Milan. Viene spesso impiegata nella formazione Primavera del club guidata da Davide Corti, con la quale riesce a segnare anche 5 goal. Con la prima squadra di Maurizio Ganz scende in campo per la prima volta il 18 marzo 2023 contro la Juventus. A fine stagione, Bahlouli ha collezionato 3 presenze con le rossonere in Serie A. Bordeaux Nesrine Bahlouli torna in Francia e passa in prestito al Bordeux per la stagione 2023/24. Debutta con la nuova maglia il 16 settembre 2023, nella gara persa contro il PSG. Conclude l'esperienza in Francia con 17 presenze ed un sol0 goal segnato il 24 aprile 2024 nella partita vinta per 2-1 contro il Lille, prima di fare rientro all'AC Milan. Carriera in nazionale Nesrine Bahlouli fa il suo debutto con la Francia U19 il 26 novembre 2021 contro il Belgio. Segna la sua prima rete con le giovanili della Francia il 3 giugno 2022, nella partita giocata contro la Spagna U19. Curiosità Non è la sola calciatrice della famiglia. Infatti, i due fratelli Farès e Mohamed sono entrambi calciatori e giocano anche loro nel ruolo di centrocampisti. Farès milita nella squadra ucraina Dnipro-1, mentre Mohamed gioca per il Pro Sesto, squadra di Serie D.