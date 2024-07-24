Profilo

Matilde Coppetti è il portiere dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2023, quando è arrivata dalla Napoli. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Matilde Coppetti Luogo e data di nascita: Tolmezzo, 15 settembre 1997 Al Milan dal: 1-07-2023 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: Tavagnacco, Ravenna, Lugano, Napoli Carriera Matilde Coppetti Tavagnacco Cresce calcisticamente nelle giovanili del Tavagnacco, fino ad arrivare in prima squadra e debuttare in Serie A nella stagione 2014/2015. Da terzo portiere vince con le friulane due Coppe Italia (2012/2013 e 2013/2014). Con il Tavagnacco colleziona 20 presenze tra il 2014 e il 2018. Ravenna Nel 2018 si trasferisce al Ravenna, con cui gioca ben tre stagioni nel campionato cadetto di Serie B. Lugano Nella stagione 2021/2022, Matilde Coppetti fa un'esperienza all'estero, in Svizzera, accettando la corte del Lugano. Con il club elvetico realizza 17 presenze in Prima Lega, la massima competizione femminile in Svizzera. Napoli Coppetti torna in Italia nella stagione 2022/2023 e si unisce al Napoli, che milita in Serie B. Grazie ad una stagione da protagonista e grandi parate, Coppetti aiuta la squadra campana a conquistare la promozione in Serie A, prendendosi la scena e attirando su di sè l'interesse di molte squadre, tra cui l'AC Milan femminile Milan Matilde Coppetti arriva all'AC Milan Femminile nella stagione 2023/2024. Le prime partite giocate con le rossonere sono gli amichevoli pre-campionato, nelle quali colleziona 4 presenze, di cui solo una da titolare contro il Merano. La prima partita ufficiale con la maglia del Milan la gioca l'11 ottobre 2023 nella gara valevole per la Coppa Italia vinta per 7-2 contro l'Hellas Verona. In Serie A gioca gli ultimi quattro minuti dell'ultima partita di campionato contro la Sampdoria. Al termine della stagione viene riconfermata in rossonero

Trofei vinti Coppa Italia 2 Tavagnacco (2012-2013, 2013-2014) Serie B 1 Napoli (2022-2023)