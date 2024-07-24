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Marta Mascarello è una centrocampista dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2022, quando è arrivata dalla Fiorentina. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Marta Mascarello Luogo e data di nascita: Bra, 15 ottobre 1998 Al Milan dal: 07-2022 Scadenza contratto: 30/06/2025 Ex squadre: Alba, Cuneo, Tavagnacco, Fiorentina Carriera di Marta Mascarello Alba Mascarello si unisce all'Alba nel 2012 e con loro gioca nel campionato di Serie A2. Lascia il club nella stagione 2015/16, dopo che la società decise di non iscriversi al campionato. Cuneo Nella stagione 2016/17, Mascarello si unisce al Cuneo, un altro club di (ex Serie A2). A fine stagione con il club piemontese centra la promozione in Serie A. Fa il suo debutto nella massima serie il 1 ottobre 2016, nella gara vinta per 2-0 contro lo Zaccaria. Chiude la sua prima stagione in Serie A con 18 presenze e 2 reti realizzate. Tavagnacco Mascarello passa al Tavagnacco nella stagione 2017/18. Debutta con le friulane il 30 settembre 2017 contro il Sassuolo. Il primo goal arriva il 27 gennaio 2018, nella sfida persa 2-1 contro la Juventus. Lascia il club dopo due stagioni. Fiorentina La Fiorentina tessera Maschrello nell'estate del 2019. Debutta con le viola il 2 novembre 2019, nella partita contro il Milan. Chiude la prima stagione a Firenze con solo 9 presenze. L'anno successivo arriva anche il primo goal in Viola, nella gara del 22 agosto 2020 contro l'Inter. Con la Fiorentina, Mascarello fa anche il suo debutto in UEFA Women's Champions League, scendendo in campo contro lo Slavia Praga il 10 dicembre 2020. AC Milan Nell'estate del 2022, Mascarello arriva in prestito all'AC Milan Femminile. La prima partita ufficiale con la nuova maglia è quella del 28 agosto, giocata proprio contro la Fiorentina. Mascarello chiude la prima stagione in rossonero con 17 presenze, 0 reti e 5 assist. Al termine della stagione 2022/23, Mascarello viene riscattata dall'AC Milan Femminile e passa a titolo definitivo alla squadra rossonera. Nella seconda stagione a Milano, Mascarello diventa una pedina importante del centrocampo milasnista e colleziona ben 23 partite. Carriera in nazionale Mascarello debutta con l'U17 il 2 luglio 2013 contro la Macedonia del Nord, partita valevole per la qualificazione all'Europeo di cateogria. Nel 2015, invece, viene chiamata a rappresentare l'U19. Nel 2020 arriva la prima chiamata dalla nazionale maggiore, per giocare l'Algrave Cup. La prima presenza con le Azzurre risale al 4 marzo 2020, nella partita contro il Portogallo. In nazionale ha in tutto giocato 4 partite e manca la sua convocazione dal 2020.