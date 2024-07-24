Profilo

Małgorzata Mesjasz è il difensore dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2022, quando è arrivata dallo Turbine Potsdam. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Małgorzata Mesjasz Luogo e data di nascita: Częstochowa , 12 giugno 1997 Al Milan dal: 22-07-2022 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: Katowice, PWSZ Wałbrzych, Turbine Potsdam Carriera Małgorzata Mesjasz Katowice Dopo aver militato nelle giovanili della squadra della sua città, nel 2014 Małgorzata Mesjasz arriva nella squadra del Katowice. PWSZ Wałbrzych Nella stagione 2014/2015 Mesjasz si unisce al PWSZ Wałbrzych, che milita nella I liga (seconda divisione polacca). Mesjasz contribuisce al successo della squadra, che a fine stagione viene promossa in Ekstraliga. Rimane con il PWSZ Wałbrzych per altre quattro stagioni, nelle quali si classifica nella parte alta della classifica. Le buone prestazioni valgono a Mesjasz anche la fascia da capitano. Turbine Potsdam Il 14 giugno 2019 Małgorzata Mesjasz va a giocare in Germania per il Turbine Potsdam. Debutta con le tedesce il 25 agosto 2019 e dopo soli 38 minuti segna il suo primo goal con la nuova maglia. Chiude la sua prima stagione al Turbine Potsdam con 23 presenze e 4 goal, che la rendono la terza marcatrice più prolifica della squadra per le stagione 2019/20. Con le tedesche sfiora anche la qualificazione alla UEFA Women's Champions League, mancata all'ultima giornata del campionato 21/22, quando il Turbine Potsdam viene superato in classifica dall'Eintracht Francoforte. Mesjasz con le Turbinen raggiunge anche la finale nella DFB Polka, persa poi 4-0 contro il Wolfsburg. AC Milan Il 22 lgulgio 2022 Małgorzata Mesjasz firma con l'AC Milan Femminile. Fa il suo debutto il 30 luglio, in un amichevole vinta per 2-0 contro il Como. In Serie A, invece, debutta alla prima di campionato contro la Fiorentina. La prima rete in rossonero arriva il 18 ottobre nella gara contro il Sassuolo vinta per 3-1. Małgorzata Mesjasz chiude la sua prima stagione all'AC Milan con 26 presenze e 4 reti. Nel corso del campionato rimedia un infortunio, che l'ha tenuta fuori dal campo fino a gennaio 2024. Ritorna a disposizione del Milan per i quarti di finale di andata della Coppa Italia, giocata contro il Sassiolo il 18 gennaio 2024. Alla settima giornata della poule salvezza, Mesjasz ritrova anche il gioal, segnando una doppietta contro il Pomigliano. Carriera in nazionale Małgorzata Mesjasz debutta con la nazionale maggiore polacca il 31 agosto 2018, nella parita valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2019 contro la Bielorussia. Da allora ha rappresentato la Polonia in ben 42 partite. Curiosità Viene chiamata da tutti Gosia.