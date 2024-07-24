Profilo

Laura Giuliani è il portiere dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2021, quando è arrivata dalla Juventus. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Laura Giuliani Luogo e data di nascita: Milano, 5 giugno 1993 Al Milan dal: 16-07-2021 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: Como 2000, Gütersloh, Herforder, Colonia, Friburgo, Juventus Carriera Laura Giuliani Como 2000 Inizia la sua carriera al Como 2000, debuttando nell'allora Serie A2 il 14 febbraio 201o, nella sfida contro il Trento. Nella stagione successiva, quella 2010/2011 diventa il portiere titolare, giocando tutte le 22 partite del campionato e incassando solamente 15 reti. Guadagnata la promozione in Serie A, debutta in massima serie il 9 ottobre 2011 nella partita contro il Tavagnacco. Nella sua prima stagione in Serie A, Giuliani colleziona 22 presenze, incassa 37 reti e con il Como chiude la stagione al nono posto. Gütersloh All'età di 19 anni, nel 2012, decide di fare la prima esperienza all'estero e si unisce alla squadra tedesca del Gütersloh. il suo debutto nella Frauen-Bundesliga avviene il 14 novembre 2012, nella sfida contro il temuto Wolfsburg. Chiude la prima stagione in terra tedesca con 6 presenze. Herforder La stagione successiva, pur rimanendo in Germania, cambia squadra e firma con l'Herforder. Con loro debutta in Coppa di Germania contro l'Holstein Kiel il 31 agosto 2013. La prima presenza in campionato (2. Frauen-Bundesliga) risale all'8 settembre. A fine stagione, Giuliani conquista il secondo posto e la promozione nella massima serie tedesca. Rimane con l'Herforder per due stagioni, collezionando 31 presenze. Colonia Nel 2015 si sposta a Colonia. Debutta con loro il 22 agosto 2015, nella gara valevole per la Coppa di Germania, vinta per 4-1 contro il Karlsruher SC. Rimarrà con la squadra tedesca per solamente una stagione, giocando 14 partite (durante le quali ha subito ben 30 reti) e retrocedendo in 2. Frauen-Bundesliga. Friburgo Per la stagione 2016/2017, Laura Giuliani si trasferisce al Friburgo. Qui fa da secondo portiere alla tedesca Laura Benkarth, infatti in Frauen-Bundesliga non colleziona nessuna presenza. Gioca, però, due partite in Coppa di Germania. Juventus Nel 2017 rientra in Italia, e si unisce alla neonata Juventus. Con le bianconere debutta il 30 settembre 2017, nella partita contro l'Orobica Bergamo valevole per la Serie A. A maggio 2018 vince il primo scudetto, grazie alla vittoria ai rigori contro il Brescia. Con la Juve vince per ben quattro stagioni di fila il campionato di Serie A femminile, oltre ad una Coppa Italia e due Supercoppe. Nella stagione 2018/2019 fa il suo debutto nella UEFA Women's Champions League contro la squadra danese del Brøndby IF. Parita finita sul 2-2, ma che ha poi sancito l'eleminazione delle bianconere nella gara di ritorno. Chiude la sua avventura alla Juventus nel 2021. Milan Nel luglio del 2021, Laura Giuliani arriva al Milan e firma un contratto fino al giugno del 2024. Esordisce con le rossonere il 17 agosto 2021, nella gara preliminare di Champions League, Zurigo. In campionato, invece, debutta il 29 agosto contro l'Hellas Verona. A giugno del 2024 firma il rinnovo, che la lega al club rossonero fino al 2026. Carriera in nazionale Laura Giuliani gioca la sua prima partita in azzurro il 5 marzo 2011, scendendo in campo con la maglia dell'U19 per un'amichevole. L'esordio in una competizione ufficiale, invece, avviene il 30 maggio dello stesso anno, quando partecipa all'Europeo di categoria. Il 5 aprile 2014 gioca la sua prima partita per la nazionale maggiore a Vicenza, per la partita valevole alla qualificazione dei Mondiali del 2019. La sua prima presenza in un mondiale risale al 9 giugno 2019, nella prima partita del girone contro l'Austrialia, dove Giuliani si esibisce in una bella parata sul rigore tirato da Sam Kerr. Curiosità Durante il suo periodo in Germania, oltre a giocare a calcio faceva anche lavori, tra cui la panettiera ed ha anche lavorato nello store ufficiale del Colonia, quando giocava per loro. Laura Giuliani è laureata in scienze motorie. A giugno del 2024 si è sposata con il compagno di lunga data Cristian.

Trofei vinti Serie A 4 Juventus (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) Coppa Italia 1 Juventus (2018-2019) Super Coppa Italiana 2 Juventus (2019, 2020)