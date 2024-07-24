Profilo

Julie Piga è il difensore dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2023, quando è arrivata dal Fleury. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Julie Piga Luogo e data di nascita: Lione, 12 gennaio 1998 Al Milan dal: 07-2023 Scadenza contratto: 30/06/2025 Ex squadre: Olympique Lione, Grenoble, Fleury 91 Carriera Julie Piga Olympique Lione Julie Piga cresce nelle giovanili del blasonato club francese Olympique Lione e nel 2016 firma il suo primo contratto da professionista con Les Fenottes. Il suo debutto in D1 avviene però già il 21 maggio 2015, nella sfida contro il Montpellier. Durante la stagione 2016/17 scende in campo una sola volta, prima di essere mandata in prestito durante la sessione di mercato invernale. Grenoble Piga arriva al Grenoble in prestito nel gennaio del 2017. Gioca così nel gruppo B della Division 2, collezionando 10 presenze e segnando 2 reti. Durante il mercato estivo, Piga passa al club a titolo definitivo. Nella stagione 2018/19, durante una partita di Coppa di Francia, subisce un gravissimo infortunio al ginocchio, la rottura del legamento crociato. Costretta a saltare il resto del campionato, torna in campo per la quinta giornata della stagione 2019/2020. Fleury 91 Piga torna a giocare in D1 unendosi alla squadra del Fleury 91. Gioca la prima partita il 5 settembre 2020, debuttando contro il Montpellier. Il primo goal arriva il 21 maggio 21, nella gara vinta 3-1 contro il GPSO 92 Issy. Chiude la sua prima stagione con il Fleury 91 con 21 presenze. Anche nella seconda stagione Piga è una pedina importante nello scacchiere del club francese. Scende in campo per ben 22 volte e segna 2 goal. Nella terza stagione gioca 23 partite, segnando 4 goal, tra cui quello che ha permesso al Fleury 91 di vincere la partita contro il Dijon nella gara del 1 aprile 2023. AC Milan Nell'estate del 2023, Julie Piga arriva all'AC Milan Femminile. Debutta con le rossonere il 12 agosto in un'amichevole precampionato contro il Merano. Gioca la sua prima gara ufficiale agli ottavi di Coppa Italia, nella sfida contro l'Hellas Verona. In Serie A debutta alla quarta giornata di regular season, nella partita contro il Como. Ha chiuso la sua prima stagione in rossonero con 26 presenze e 2 assist. Carriera in nazionale A livello giovanile, Piga ha sempre giocato per la Francia. La prima chiamata per l'U17 francese è arrivata del 2014, e l'anno successivo gioca l'Europeo di categoria, indossando anche la fascia da capitano. Nel 2016 viene chiamata nell'U19, con la quale conquista l'argento agli Europei del 2017. Nel 2023 viene inserita nella lista delle convocate alla preparazione per i mondiali della nazionale italiana. Non viene impiegata in nessuna delle amichevoli di preparazione e non parte per l'Australia e la Nuova Zelanda con le Azzurre. Anche con l'arrivo di Andrea Soncin sulla panchina della nazionale, Julie Piga continua ad essere convocata per l'Italia, anche se al momento non è mai scesa in campo.