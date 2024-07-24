Profilo

Gloria Marinelli è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal giugno 2023, quando è arrivata dall'Inter. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Gloria Marinelli Luogo e data di nascita: Agnone, 12 marzo 1998 Al Milan dal: 07-2023 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: Grifo Perugia, Chieti, Inter Milano, Inter Carriera Gloria Marinelli Grifo Perugia Nel 2012, Gloria Marinelli viene notata dal Grifo Perugia, squadra alla quale poi si aggrega e che le permette di giocare in Serie A. Fa il suo debutto nella massima serie il 29 settembre 2012, a soli 14 anni. Il 1 dicembre segna il suo primo goal, e la sua prima doppietta, tra i professionisiti, nella gara vinta 2-0 contro il Fortitudo Mozzecane. Nella stagione 2013/14 retrocede in Serie B, non riuscendo a centrare la promozione l'anno successivo. Marinelli rimane al Preugia per ben quattro stagioni, durante le quali colleziona 86 presenze e 28 reti. Chieti Gloria Marinelli firma con il Chieti nel 2016, tornando così a giocare in Serie A. Debutta con il club il 1 ottobre 2016, nella gara valevole per la Serie A contro l'AFC Brescia. Il primo goal e la prima doppietta con la nuova maglia arrivano alla seconda giornata di campionato, nella vittoria per 2-0 contro il Como 2000. Con la squadra abruzzese rimane una sola stagione, scendendo in campo per 22 partite e segnando 7 goal, che le permisero di essere la miglior marcatrice della squadra per quella stagione. Inter Milano Nel 2017, Gloria Marinelli va in prestito all'Inter Milano. Con loro, l'attaccante gioca una sola stagione, dopo la quale il club cede il titolo sportivo all'Inter. Inter Con la fondazione della sezione dell'Inter Femminile, Gloria Marinelli rimane in Lombardia, passando a titolo definitivo nella nuova squadra. Con le neroazzure gioca in Serie B per la stagione 2018/19, al termine della quale vince il campionato e ottiene la promozione in Serie A. Durante quell'anno, Marinelli ha collezionato 26 goal in 19 presenze, vincendo il premio compe miglior marcatrice della Serie B. In Serie A, fa due buone stagioni con l'Inter, prima di avere mancanza di spazio in campo. Durante l'ultima stagione in neroazzurro, quella 22/23, gioca solamente 17 partite trovando la gioia del goal in una sola occasione. AC Milan Gloria Marinelli passa al Milan nell'estate del 2023. Debutta con le rossonere il 20 agosto 2023, in una partita amichevole contro il Parma, durante la quale trova anche una doppietta personale. Con Ganz in panchina, Marinelli vede spesso il campo, anche se non parte da titolare. Con l'arrivo di Davide Corti, l'attaccante viene impiegata con meno continuità. Finisce la prima stagione al Milan con 25 presenze e 4 reti. Carriera in Nazionale Dal 2012, Gloria Marinelli inizia ad essere convocata nelle giovanili della nazionale italiana. Nel 2014 vince due bronzi con l'U17. Il primo agli Europei di categoria, giocati in Inghilterra, il secondo ai mondiali di Costa Rica. Nel 2019 riceve la prima chiamata in Nazionale maggiore e debutta con la maglia azzurra il 4 ottobre 2019 nella gara contro Malta, valevole per la qualificazione a Euro 2022.

Trofei vinti Serie B 1 Inter (2018-19)