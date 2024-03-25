Profilo

HALL OF FAME AC MILAN: FABIO CUDICINI

Campioni Rossoneri: Fabio Cudicini nelle Leggende del Milan

Cudicini e il soprannome 'Il Ragno Nero': ecco perchè

Fabio Cudicini, il secondo di una dinastia

La carriera di Fabio Cudicini

Gli inizi tra Trieste e Udine

Fabio Cudcini e la Roma

L'addio in lacrime, poi il Brescia

Il Milan, i trofei e il record di imbattibilità

La leggenda del Ragno Nero

La Coppa dei Campioni e l'Intercontinentale

Fabio Cudicini si ritira

Con l'Italia poco spazio e poche gioie

La dinastia Cudicini

Curiosità Fabio Cudicini

Persona concreta e sensibile

Cudicini, Nereo Rocco e l'osteria

Grazie Carraro!

Quanti pianti al Milan..

Un difesa da record

Fabio Cudicini miglior portiere della Serie A

Cudicini, il lavoro e... Berlusconi!

La carriera del figlio Carlo

è nato a Trieste il 20 ottobre 1935.straordinario, è cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, per poi passare alla Roma. Nel 1967tra lo scetticismo generale: in molti pensavano infatti che la sua carriera fosse già in fase discendente. Al contrario, il portiere triestino si impone tra i migliori nel ruolo e grazie a due importanti prestazioni a Glasgow e Manchester viene ribattezzato dalla stampa britannicaAl Milan conquista uno Scudetto, una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e, nel 1969, la prima Coppa Intercontinentale. È scomparso l'8 gennaio 2025 all'età di 89 anni.Portiere dal fisico slanciato, molto essenziale negli interventi e per nulla spettacolare, Cudicini è entrato nella storia dell'AC Milan anche grazie alla conquista dellaSicuro nelle uscite basse e ottimo in quelle alte, Cudicini era anche un discretoIl soprannomenacque la notte del, quando Fabio Cudicini, nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni, impedì al Manchester United di ribaltare il vantaggio rossonero acquisito nella gara di San Siro. Quella sua prestazione fu talmente leggendaria checominciò a chiamarlo Black Spider, come il mitico portiere russo. "Fu un onore", dichiarò Cudicini, che spiegò poi i motivi del suo"Ero un tipo freddoloso, la calzamaglia d’inverno aiutava. C’era la sotto-maglia ufficiale, ma le gambe pativano il freddo, quindi optai per un completo tutto nero. La stampa inglese cominciò a chiamarmi Black Spider, come Lev Jascin. Per me fu un onore".quello di Ragno Nero non è stato però l'unico nomignolo affibiatogli. Per via della sua straordinaria, insolita per i portieri di allora) i tifosi della Roma lo chiamavano “”, per la penna di Gianni Brera era lo “”, per Nereo Rocco “” oppure, per la nota gracilità fisica, diventava “”, dal nome delle omonime fragili ma preziose ceramiche.(il padre Guglielmo è stato difensore nella Triestina degli anni 30 del secolo scorso), Fabio Cudicini è, portiere di talento che ha giocato in Italia ed Inghilterra tra gli anni 90 ed il 2000.dal calcio giocato, avvenuto nel 1972, Cudicini lascia il mondo del pallone per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale, senza tuttavia dimenticare Roma e Milan, le sue squadre del cuore. Il mondo del calcio ne apprezza ancora oggi la serietà e la libertà di pensiero., triestino come Nereo Rocco e Cesare Maldini, icone della storia rossonera, è, terzino sinistro che ha giocato a più riprese nella Triestina a cavallo degli anni 20 e 30 dello scorso secolo. Fabio è perciò figlio di atleta ed atleta egli stesso: si dedica a molti sport, tra cui il tennis, ma decide di seguire le orme del padre diventando calciatore.Diventa portiere più per caso che per vocazione: nel caso di Fabio, l’altezza (1,91 cm) diventa essenziale nella scelta. Gioca inizialmente nelle Ponziana, la seconda squadra di Trieste, per poi approdare all’. Con i bianconeri gioca 3 stagioni in Serie A sino a quando viene notato da Antonio Busini, direttore tecnico della, che nell’estate del 1958 lo convince a vestire la maglia giallorossa.La carriera romanista di Cudicini è all’insegna della regolarità: i primi due anni Cudicini li trascorre da secondo, poi finalmentemostrando le sue qualità di portiere affidabile ed essenziale, sicuro tra i pali e nelle uscite, dove sfrutta la sua stazza, qualità abbastanza rara nei portieri dell’epoca. La Roma di quel tempo, a detta dello stesso Cudicini, è definita”: a Roma arrivano campioni oramai prossimi al ritiro – su tutti Charles, Schiaffino, Angelillo -, pronti a spendere gli ultimi scampoli di una carriera spesso gloriosa ed ancora in grado di fare la differenza. E con l'ausilio di questi campioni e le prestazioni di Cudicini, finalmente affermato titolare,in bacheca, vale a dire la. Cudicini si distingue nella doppia finale contro il Birmingham: all’andata i giallorossi ottengono un prezioso 2-2 in Inghilterra grazie alle prodezze di Fabio, che a fine gara si merita i complimenti del tecnico inglese. Al ritorno Fabio difende con onore la sua porta e la Roma conquista la Coppa. Nel 1964 Cudicinie nel 1966, dopo otto stagioni spese con la maglia della Roma nelle zone medio alte della classifica di Serie A, a causa di, decide, seppure in lacrime, di lasciare la capitale e la squadra giallorossa.La carriera di Cudicini, che nell’estate del 1966 si accasa al, sembra oramai volgere al termine. Anche la stagione con le “rondinelle” è malinconica: 18 presenze a fronte di un ambientamento mai riuscito, e la consapevolezza di non poter più competere ad alti livelli.triestino come lui e tecnico del Milan, ha però bisogno di un portiere di esperienza, da affiancare al giovane e promettente Belli, enell’estate del 1967.L’infortunio di Belli lo trova pronto: Cudicini è titolare ed il Milan nella stagione 1967-68 conquista un formidabile double costituito da. La stagione seguente i rossoneri, con Cudicini saldamente tra i pali, difendono il titolo italiano e danno l’assalto alla Coppa dei Campioni. Benché i rossoneri debbano scucirsi lo scudetto a favore della Fiorentina, Cudicini mantiene inviolata la propria porta a San Siro per ben, registrando ilche resiste ancora oggi.Ma è in Europa che Fabio dà il meglio di sé: Cudicini è la saracinesca che consente al Milan di uscire indenne da Glasgow, sponda Celtic, nei quarti di finale di Coppa dei Campioni, ed è protagonista assoluto della semifinale contro il Manchester United. Sconfitti a San Siro, gli inglesi preparano la grande rimonta all’Old Trafford, trasformato per l’occasione in una bolgia:, Cudicini è colpito da un oggetto eper qualche istante ma è insuperabile e con le suetrascina il Milan in finale. Da quella sera, grazie anche alla fedele calzamaglia nera indossata sotto i pantaloncini, Cudicini diventa per gli inglesi e per tutto il mondo del calcio “The Black Spider”, il Ragno Nero.La finale di Madrid del maggio 1969 vede il Milan del Ragno Nero irridere i giovanotti olandesi dell’Ajax per 4-1: a quasi 34 anni il “vecchio” Cudicini è stato determinante nella conquista dellaNell’anno 1969 completa i trionfi con la maglia rossonera aggiudicandosi laa seguito delle doppia sfida con gli argentini, nonostante il clima di violenza ed intimidazione instaurato dai sudamericani nella gara di ritorno.Cudicini si conferma titolare anche nelle due stagioni successive: vince una Coppa Italia nel 1971-72 e, nel mese di ottobre del 1972, a causa di alcuni problemi di salute ed alle veneranda età di 37 anni, lascia il Milan, dopo aver vinto tutto con la maglia rossonera in ben 183 presenze, e di conseguenza l’attività agonistica.Fabio Cudicini è stato uno dei miglior portieri del calcio italiano: grande protagonista con la Roma e soprattutto con il Milan, non ha trovato medesima fortuna con la maglia azzurra. Una sola convocazione per lui, chiuso in Nazionale da autentici mostri sacri come Buffon ed Ghezzi ad inizio carriera e da Zoff ed Albertosi nel pieno della maturità calcistica e dei successi milanisti.Fabio Cudicini è figlio di Mino, portiere della Triestina, come già detto, e padre di un altro calciatore, portiere anch’egli:classe 1973, una carriera brillantemente spesa in Inghilterra con la maglia del Chelsea, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Milan.Uomo di campo, serio e concreto, Cudicini nella vita calcistica trova spazio anche per i più profondi sentimenti. Benché le origini triestine lascino intravedere una certa glacialità che lui trasferisce sul campo, Fabio non esita tuttavia a piangere quando, per contrasti con il tecnico Oronzo Pugliese sul suo stato di salute, viene costretto ad abbandonare la Roma nell’estate del 1966.L’estate del 1967 segna per Fabio una importante svolta: l’imprevisto incontro con, tecnico milanista alla ricerca di un numero uno, in una delle tipiche osterie del Carso, è l’occasione per una chiacchierata sincera in dialetto triestino sulla carriera del portiere. Fabio ammette di non trovarsi bene a Brescia e, invitato da Rocco a venire al Milan, mostra tale entusiasmo da confessare di essere disposto a raggiungere Milano a piedi partendo da Trieste!L’arrivo al Milan è frutto anche di una precisa scelta societaria: i rossoneri puntano in prima battuta Dino Zoff, ma il friulano approda al Napoli per via di una maggiore disponibilità economica della società partenopea. Cudicini arriva al Milan per 30 milioni: l’acquisto lo perfeziona Luigi Carraro, che di lì a poco lascerà le redini del Milan nelle mani del figlio Franco.Cudicini al Milan piange ancora: questa volta non per legami affettivi, ma per i durissimi allenamenti cui lo sottopone il vice di Rocco, Bergamasco, e per la vis polemica di Rocco che lo pungola in continuazione sulla sua presunta fragilità fisica e per certe sue svogliatezze che avrebbero indotto la Roma a liberarsi di Cudicini senza eccessivi affanni.Evidentemente però Rocco fa breccia nel portierone che, rigenerato nel corpo e nello spirito, nel giro di qualche mese soffia il ruolo da titolare al giovane portiere rossonero Belli sino a diventare il caposaldo di una difesa arcigna, composta da Anquiletti, Schnellinger, Rosato e Malatrasi con i quali Cudicini vince tutto, tra il 1967 e il 1972, a livello italiano, europeo ed Intercontinentale. Un reparto difensivo pressoché perfetto, dai meccanismi oliati, con il quale, nella stagione 1968-69, Cudicini raggiunge anche ildella propria porta per benVinse nel 1962 il, riservato al miglior portiere della Seria ATerminata l’attività agonistica, Cudicini si occupa delle sua società di pavimentazione (il cui logo è ovviamente un ragno nero) ed entra in affari con la formidabile personalità diche lo riconosce come campione del Milan, gli offre contratti di collaborazione per gli uffici di Milano 2 ed in seguito di Milanello, lo riporta – gratuitamente – a San Siro. Diventano amici, e Cudicini è tra i primi a conoscere le intenzioni del Cavaliere di prelevare il Milan in gravi difficoltà economiche a metà degli anni 80 ed è spesso al seguito del Milan nelle finali europee degli anni 80 e 90.Cudicini è padre di Carlo, altro portiere di razza che, dopo un felice esordio in Champions League con il Milan nel 1993, ha preferito spendere la propria – brillante – carriera all’estero: in Inghilterra con le maglie di Chelsea e Tottenham e negli Stati Uniti con i Galaxy di Los Angeles.