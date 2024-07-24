Pianeta Milan

Evelyn Ijeh

Evelyn Ijeh

Evelyn Ijeh

19

Età:
24 (12 August 2001)
Altezza:
1.76 m
Profilo
Evelyn Ijeh è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal gennaio 2024, quando è arrivata dal Tiger UANL. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera.

Chi è Evelyn Ijeh

Luogo e data di nascita: Slottsstaden, 12 agosto 2001 Al Milan dal: 01-2024 Scadenza contratto: 30/06/2027 Ex squadre: Göteborg FC, BK Häcken, Lidköpings FK, Växjö DFF, Tigers UANL

Carriera Evelyn Ijeh

Göteborg FC

Dopo aver giocato nelle giovanili del Göteborg FC, Evelyn Ijeh fa il debutto in prima squadra il 21 aprile 2018 durante la partita contro l'Hammarby. Chiude la prima stagione tra i professionisti con solamente 2 partite giocate. Durante la stagione successiva, Ijeh debutta in UEFA Women's Champions League, nella partita giocata l'11 settembre 2019 contro il Bayern Monaco. Con il Göteborg FC, l'attaccante svedese ha vinto la Damallsvenskan nel 2020 e la Damer Svenska Cup (nella stagione 2018/19).

BK Häcken

Nel 2020, Evelyn Ijeh si unisce al BK Häcken. Debutta con la nuova maglia in UEFA Women's Champions League il 12 settembre 2020, scendendo in campo contro il Manchester City. L'attaccante segna il primo goal con la nuova maglia il 7 luglio 2021, nella gara vinta 3-0 contro il Linköping. Durante la stagione vince anche la Damer Svenska Cup. Ijeh conclude la sua esperienza al BK Häcken con 10 presenze.

Lidköpings FK

Evelyn Ijeh, nel 2021, firma con il Lidköpings FK, squadra che milita nella Damer Div 1 (seconda categoria svedese). Fa il suo debutto con il nuovo club il 13 novembre 2021 nella gara vinta 4-0 contro il Borgerby FK, partita durante la quale segna anche il suo primo goal con la nuova maglia.

Växjö DFF

La stagione successiva, Evelyn Ijeh si unisce al Växjö DFF, altra squadra militante nella seconda categoria svedese. Durante la sua prima stagione con la nuova squadra, Ijeh colleziona 25 presenze e segna 22 goal, vincendo la Damer Div 1 e ottenendo la promozione in Damallsvenskan. Nel 2023, gioca nel massimo campionato svedese, collezionando 17 presenze e segnando 10 reti.

Tigers UANL

Nell'agosto del 2023, Evelyn Ijeh fa la sua prima esperienza all'estero e va a giocare in Messico con il Tigres UANL. Debutta nel nuovo campionato il 6 agosto 2023 nella gara pareggiata 2-2 contro il Chivas. In Messico gioca 7 partite, non riuscendo mai a finire tra i marcatori.

AC Milan

A gennaio 2024, Evelyn Ijeh arriva in prestito all'AC Milan. Debutta con le rossonere il 3 febbraio 2024, nella partita di regular season contro la Fiorentina. Il primo goal in Italia arriva il 10 marzo, durante il match perso per 5-2 contro l'AS Roma. Chiude la stagione con 15 presenze e 4 reti. Grazie alle buone prestazioni durante gli ultimi mesi della stagione, l'AC Milan decide di acquistare Ijeh a titolo definitivo al termine della stagione.

Carriera in nazionale

Evelyn Ijeh inizia a giocare nelle giovanili della Svezia nel 2018, quando viene convocata dalla formazione U19. Dal 2021, milita nell'U21 della nazionale. Nel luglio del 2024, Ijeh viene convocata per la prima volta in Nazionale maggiore. Fa il suo debutto il 12 luglio, nella gara valevole per la Qualificazione a Euro2025 contro la Francia.

Curiosità

Evelyn è figlia di Peter Ijeh, ex attaccante nigeriano, il quale ha giocato la maggior parte della sua carriera in Svezia. Ha una sorella più piccola, Josephine, anche lei calciatrice.
Trofei vinti
Damallsvenskan
1
Gu00f6teborg FC (2020)
Damer Svenska Cup
2
Gu00f6teborg FC (2018-19), BK Hu00e4cken (2020-21)
Damer Div 1
1
Vu00e4xju00f6 DFF (2022)

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2018-20 Gu00f6teborg FC Damallsvenskan 13 0 Damer Svenska Cup 3 2 Champions League 2 0 18 2
2020-21 BK Hu00e4cken Damallsvenskan 10 1 Damer Svenska Cup 3 2 Champions League 2 0 15 3
2021 Lidku00f6pings FK Damer Div 1 12 6 12 6
2022 Vu00e4xju00f6 DFF Damer Div 1 25 22 Damer Svenska Cup 3 1 28 23
2023 Vu00e4xju00f6 DFF Damallsvenskan 17 10 Damer Svenska Cup 5 0 22 10
2023 Tiger UANL Mexicana Apertura Feminino 7 0 7 0
2024 AC Milan Serie A 12 3 Coppa Italia 3 1 15 4