Profilo

Evelyn Ijeh è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal gennaio 2024, quando è arrivata dal Tiger UANL. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Evelyn Ijeh Luogo e data di nascita: Slottsstaden, 12 agosto 2001 Al Milan dal: 01-2024 Scadenza contratto: 30/06/2027 Ex squadre: Göteborg FC, BK Häcken, Lidköpings FK, Växjö DFF, Tigers UANL Carriera Evelyn Ijeh Göteborg FC Dopo aver giocato nelle giovanili del Göteborg FC, Evelyn Ijeh fa il debutto in prima squadra il 21 aprile 2018 durante la partita contro l'Hammarby. Chiude la prima stagione tra i professionisti con solamente 2 partite giocate. Durante la stagione successiva, Ijeh debutta in UEFA Women's Champions League, nella partita giocata l'11 settembre 2019 contro il Bayern Monaco. Con il Göteborg FC, l'attaccante svedese ha vinto la Damallsvenskan nel 2020 e la Damer Svenska Cup (nella stagione 2018/19). BK Häcken Nel 2020, Evelyn Ijeh si unisce al BK Häcken. Debutta con la nuova maglia in UEFA Women's Champions League il 12 settembre 2020, scendendo in campo contro il Manchester City. L'attaccante segna il primo goal con la nuova maglia il 7 luglio 2021, nella gara vinta 3-0 contro il Linköping. Durante la stagione vince anche la Damer Svenska Cup. Ijeh conclude la sua esperienza al BK Häcken con 10 presenze. Lidköpings FK Evelyn Ijeh, nel 2021, firma con il Lidköpings FK, squadra che milita nella Damer Div 1 (seconda categoria svedese). Fa il suo debutto con il nuovo club il 13 novembre 2021 nella gara vinta 4-0 contro il Borgerby FK, partita durante la quale segna anche il suo primo goal con la nuova maglia. Växjö DFF La stagione successiva, Evelyn Ijeh si unisce al Växjö DFF, altra squadra militante nella seconda categoria svedese. Durante la sua prima stagione con la nuova squadra, Ijeh colleziona 25 presenze e segna 22 goal, vincendo la Damer Div 1 e ottenendo la promozione in Damallsvenskan. Nel 2023, gioca nel massimo campionato svedese, collezionando 17 presenze e segnando 10 reti. Tigers UANL Nell'agosto del 2023, Evelyn Ijeh fa la sua prima esperienza all'estero e va a giocare in Messico con il Tigres UANL. Debutta nel nuovo campionato il 6 agosto 2023 nella gara pareggiata 2-2 contro il Chivas. In Messico gioca 7 partite, non riuscendo mai a finire tra i marcatori. AC Milan A gennaio 2024, Evelyn Ijeh arriva in prestito all'AC Milan. Debutta con le rossonere il 3 febbraio 2024, nella partita di regular season contro la Fiorentina. Il primo goal in Italia arriva il 10 marzo, durante il match perso per 5-2 contro l'AS Roma. Chiude la stagione con 15 presenze e 4 reti. Grazie alle buone prestazioni durante gli ultimi mesi della stagione, l'AC Milan decide di acquistare Ijeh a titolo definitivo al termine della stagione. Carriera in nazionale Evelyn Ijeh inizia a giocare nelle giovanili della Svezia nel 2018, quando viene convocata dalla formazione U19. Dal 2021, milita nell'U21 della nazionale. Nel luglio del 2024, Ijeh viene convocata per la prima volta in Nazionale maggiore. Fa il suo debutto il 12 luglio, nella gara valevole per la Qualificazione a Euro2025 contro la Francia. Curiosità Evelyn è figlia di Peter Ijeh, ex attaccante nigeriano, il quale ha giocato la maggior parte della sua carriera in Svezia. Ha una sorella più piccola, Josephine, anche lei calciatrice.

Trofei vinti Damallsvenskan 1 Gu00f6teborg FC (2020) Damer Svenska Cup 2 Gu00f6teborg FC (2018-19), BK Hu00e4cken (2020-21) Damer Div 1 1 Vu00e4xju00f6 DFF (2022)