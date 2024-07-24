Profilo

Emma Koivisto è un difensore dell'AC Milan Femminile dal luglio 2024, quando è arrivata dal Liverpool. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Emma Koivisto Luogo e data di nascita: Helsinki, 25 settembre 1994 Al Milan dal: 07-2024 Scadenza contratto: 30/06/2027 Ex squadre: HJK, Honka, Kopparbergs/Göteborg, Brighton & Hove Albion, Liverpool Carriera Emma Koivisto HJK Emma Koivisto inizia la sua carriera nelle giovanili dell'HJK. Debutta tra i professionisit nella gara valevola per la Naisten Liiga (prima divisione finlandese) l'8 maggio 2010 contro il Nice Futis. Il primo goal arriva un mese più tardi, nella gara vinta per 4-0 contro il TIPS. Koivisto conclude la sua prima stagione professionistica con 14 presenze e 2 goal. Rimane con il club di Helsinki fino al 2012, e con loro vince anche una Coppa di Finlandia e 2 Kansallinen Cup. Honka Prima dell'inizio della stagione del 2013, Emma Koivisto firma con l'Honka. Fa il suo debutto con la nuova maglia il 9 giugno 2013 nella gara contro il GBK. La sua prima rete per l'Honka arriva il 19 ottobre 2013, nella partita contro la sua ex squadra, l'HJK. Emma Koivisto rimane all'Honka fino al 2017, conquistando 1 campionato e 2 coppe di Finlandia. Kopparbergs/Göteborg Nel 2018 Emma Koivisto lascia la Finlandia e si unisce alla squadra svedese Kopparbergs/Göteborg. Scende per la prima volta in campo con la nuova maglia il 16 aprile 2018, nel pareggio per 1-1 contro il FC Rosengard. Chiude la sua prima stagione in Svezia con 24 presenze e la conquista della Damer Svenska, oltre ad un secondo posto in campionato che vale la qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Koivisto debutta in UWCL l'11 settembre 2019 ai sedicesimi contro il Bayern Monaco. Lascia il Kopparbergs/Göteborg nel 2020, dopo aver collezionato 75 presenze e segnato 10 reti. Brighton & Hove Albion Emma Koivisto arriva in Inghilterra per la stagione 2020/21 e si unisce al Brighton & Hove Albion. Fa il suo debutto alla quattordicesima gioranta di campionato, il 7 febbraio 2021, nella gara persa per 2-1 contro il Chelsea. Conclude la sua prima stagione inglese con 12 presenze. La stagione successiva, Emma Koivisto segna la sua prima rete con la maglia del Brighton, nella vittoria per 5-0 del 12 settembre 2021 contro il Birmingham City. Liverpool Nel 2022, Emma Koivisto firma con il Liverpool. Debutta con le Reds il 19 settembre 2022, nella gara vinta contro il Chelsea per 2-1. Il 12 marzo 2023 segna il suo primo goal durante la partita contro il Tottenham vinta per 2-1. Finisce la prima stagione con il Liverpool con 27 presenze e 2 goal. Lascia il club dopo due stagioni. Carriera in nazionale Emma Koivisto inizia la sua carriera in nazionale fin dalle giovanili. Nel 2010 viene convocata dall'U17 della Finlandia, con la quale parteciapa all'Europeo del 2011. Fa il suo debutto in nazionale maggiore il 20 giugno 2012, nella partita contro la Bielorussia, valevole per la qualificazione agli Europei del 2013, per i quali, però, non verrà poi convocata. Prende parte invece a Euro 2020, dopo la conquista della qualificazione con la Finlandia.

Trofei vinti Coppa di Finlandia 3 HJK (2010), Honka (2014, 2015) Liiga Cup Naiset 2 HJK (2011, 2012) Naisten Liiga 1 Honka (2017) Damallsvenskan 1 Kopparbergs/Gu00f6teborg (2018/19) Damer Svenska Cup 1 Kopparbergs/Gu00f6teborg (2020) Cyprus Cup 1 Finlandia (2023) Pintar Cup 1 Finlandia (2024)