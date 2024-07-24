Profilo

Emelyne Laurent è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal luglio 2023, quando è arrivata dal Bayern Monaco. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Emelyne Laurent Luogo e data di nascita: Fort-de-France, 4 novembre 1998 Al Milan dal: 07-2023 Scadenza contratto: 30/06/2025 Ex squadre: Montpellier, Bordeaux, Olympique Lione, Guingamp, Atlético Madrid, Bayern Monaco Carriera Emelyne Laurent Montpellier Emelyne Laurent inizia la sua carriera da professionista durante la stagione 2015/16, durante la quale indossa la maglia del Montpellier. Con il club fa il suo debutto in D1, giocando in campionato solamente la partita del 25 febbraio 2016 contro il Saint-Etienne. Bordeaux La stagione successiva, Emelyne Laurent firma con il Bordeaux. Debutta con la nuova maglia nella partita contro il Rodez, pareggiata per 0-0. Il primo goal arriva il 26 marzo 2017, nella sconfitta per 1-2 contro il Metz. Chiude la stagione con 9 presenze e 5 goal. Olympique Lione Nella stagione 2017/18, Emelyne Laurent viene acquistata dall'Olympique Lione. Debutta con le Fennottes l'8 ottobre 2017 contro la sua ex squadra, il Bordeaux, contro il quale segna anche il suo primo goal con la nuova maglia. L'11 ottobre debutta in UEFA Women's Champions League nella partita valida per i sedicesimi di finale contro il Medyk Konin. Laurent chiude la sua prima stagione al Lione con 4 presenze e 3 goal, oltre alla vittoria del Campionato, della Coppa di Francia e dalla UWCL. La stagione successiva, Emelyne Laurent trova un po' più spazio tra le fila del Lione. Colleziona in tutto 14 presenze segnando 2 goal. Per Laurent inizia poi una serie di prestiti e periodi in cui rimane al Lione. Guingamp Durante il mercato invernale della stagione 18/19, Emelyne Laurent passa in prestito al Guingamp. Fa il suo esordio con il nuovo club il 2 febbraio 2019, nella gara vinta per 3-0 contro il Rodez, partita durante la quale riesce anche a segnare. Conclude la sua esperienza al Guingamp con 8 presenze e 1 rete. Bordeaux La stagione successiva, Emelyne Laurent torna al Bordeux in prestito. Con loro gioca 12 partite e segna 1 goal prima che il campionato venga sospseso a causa del Covid. Atlético Madrid Emelyne Laurent, per la stagione 20/21, passa in prestito all'Atlético Madrid. Debutta il 21 agosto 2020 nella gara di UEFA Women's Champions League persa contro il Barcellona. Segna il suo primo goal e la sua prima doppietta per il club spagnolo il 22 novembre, nella gara vinta per 8-1 contro il Deportivo. Emelyne Laurent conclude l'esperienza in Spagna con 34 presenze e 9 rete realizzate, vincendo anche la Supercoppa di Spagna. Bayern Monaco Nella stagione 2022/23, Emelyne Laurent viene ceduta a titolo definitivo al Bayern Moncao. Fa il suo debutto con le bavaresi nella gara valevola per la Coppa di Germania il 12 settembre 2022, partita vinta per 7-0 contro l'FC Ingolstadt 04. In campionato fa il suo esordio il 25 settembre, giocando gli ultimi minuti contro il Werder Bremen. Conclude l'esperienza tedesca con 25 presnze, 0 goal e la vitoria del campionato. AC Milan Nell'estate del 2023, Emelyne Laurent arriva al Milan. Gioca la sua prima partita con le rossonere il 12 agosto 2023, nell'amichevole contro il Merano. La sua prima partita ufficiale è la prima giornata di Serie A, giocata il 17 settembre contro l'AS Roma. Il suo primo goal risale al 1 ottobre contro il Napoli, dove Laurent ha segnato la rete della vittoria nei minuti di recupero. Chiude la prima stagione al Milan con 25 presenze e 7 goal realizzati. Carriera in nazionale Emelyne Laurent milita nella nazionale francese. Con la formaizione U19 si classifica capocannoniere dell'Europeo di categoria del 2017. La prima chiamata in nazionale maggiore risale al 2019, quando debutta il 5 ottobre nella partita contro l'Austria. Nel 2019 parte con la sua nazionale per i Mondiali. Laurent segna il primo goal internazionale l'1 dicembre 2020 contro il Kazakistan.

Trofei vinti D1 2 Olympique Lione (2017-18, 2021-22) Champions League 2 Olympique Lione (2017-18, 2021-22) Super Coppa Francese 1 Olympique Lione (2019-20) Super Coppa Spagnola 1 Atlu00e9tico Madrid (2020-21) Frauen-Bundesliga 1 Bayern Monaco (2022-23)