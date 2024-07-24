Christy Grimshaw
11
- Età:
- 30 (8 November 1995)
- Altezza:
- 1.73 m
Profilo
Christy Grimshaw è una centrocampista dell'AC Milan femminile dal luglio del 2020, quando è arrivata dal Metz. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera.
Chi è Christy GrimshawLuogo e data di nascita: Kirkcaldy, 8 novembre 1995 Al Milan dal: 07-2020 Scadenza contratto: 30/06/2027 Ex squadre: Aberdeen, Barry Buccanneers, Metz
Carriera di Christy Grimshaw
AberdeenGrimshaw si unisce al club scozzese dell'Aberdeen a sedici anni e nel 2013 fa il suo debutto tra i professionisti nella Scottish Women's Premier League. Con loro, Grimshaw gioca 15 partite di campionato, durante le quali segna anche 3 reti.
Barry BuccaneersNel 2014, Grimshaw si trasferisce negli Stati Uniti per motivi di studio. Frequenta la Barry University di Miami e si unisce alla squadra di calcio dell'università: i Barry Buccaneers. Durante gli anni universitari, Grimshaw subisce un grave infortunio che l'ha tenuta fuori dal campo per molto tempo. Nel 2018 ha avuto la sua miglior stagione diventando capitano dei Barry Buccaneers, giocando 18 partite nelle quali ha segnato 17 goal e servito 12 assist. In tutto, ha giocato ben 4 stagioni nel campionato di calcio universitario degli Stati Uniti, collezionando 65 presenze e segnando 31 goal.
MetzFinita l'università, Grimshaw torna in Europa per la stagione 2019/2020 e diventa una giocatrice del Metz, squadra francese che militava in D1. Debutta con la sua nuova squadra il 24 agosto 2019, nella gara contro il Guingamp. Il primo goal di Grimshaw per il Metz arriva il 12 ottobrem nella partita persa per 3-1 contro il Marseille. La stagione viene poi interrotta a causa del Covid, e Grimshaw conclude l'esperienza francese con 13 presenze.
AC MilanNell'estate del 2020, viene annunciato l'arrivo di Christy Grimshaw all'AC Milan Femminile. Grimashaw gioca la sua prima partita in rossonero il 23 agosto 2020, durante la prima partita di Serie A contro il Florentia San Gimignano. Il primo goal e la prima doppietta arrivano nella partita successiva contro il San Marino Academy. Grimshaw chiude la sua prima stagione all'AC Milan Femminile con 25 presenze ed una storia qualificazione in UEFA Women's Champions League. Il 17 agosto 2021, Grimshaw fa il suo debutto in Champions League, scendendo in campo nella partita di qualificazione contro lo Zurigo. Durante il match, la scozzese serve anche l'assist del goal che ha portato l'AC Milan Femminile alla vittoria. Il 22 novembre 2022, in occasione della partita di Coppa Italia contro la Ternana Women, Grimshaw indossa per la prima volta la fascia da capitano. Durante la stagione, rindossa la fascia a più riprese. il 30 marzo 2023, durante la gara di poule salvezza contro il Como, che era anche la sua 99° presenza in rossonero, Grimshaw è costretta ad uscire dal campo per un grave infortunio. Gli accertamenti hanno confermato la rottura del legamento crociato, oltre ad altre lacerazioni, e la scozzese è stata costretta a rimanere a lungo fuori dal campo, rimandando anche i festeggiamenti per la 100° presenza.
Carriera in nazionaleChristy Grimshaw riceve la prima chiamata della nazionale scozzese nel giugno del 2021. Debutta con la Scozia nell'amichevole contro il Galles giocata il 15 giugno 2021. Il primo goal internazionale Grimshaw lo ha segnato il 21 settembre 2021, nella partita contro le Fær Øer, valevole per la qualificazione ai Mondiali 2023.
Curiosità
- Christy Grimshaw è la giocatrice straniera con più presenze dell'AC Milan Femminile.
- Grimshaw è stata la prima giocatrice straniera ad indossare la fascia da capitano dell'AC Milan Femminile.
- La centrocampista scozzese è tifosa del Manchester United.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2013
|Aberdeen
|SWPL
|15
|3
|15
|3
|2019-20
|Metz
|D1
|13
|1
|Coppa di Francia
|1
|0
|14
|1
|2020-21
|AC Milan
|Serie A
|20
|2
|Coppa Italia
|6
|0
|Supercoppa Italiana
|1
|0
|27
|2
|2021-22
|AC Milan
|Serie A
|17
|2
|Coppa Italia
|3
|1
|Champions League
|2
|0
|Supercoppa Italiana
|2
|1
|24
|4
|2022-23
|AC Milan
|Serie A
|20
|3
|Coppa Italia
|4
|0
|24
|3
|2023-24
|AC Milan
|Serie A
|20
|1
|Coppa Italia
|4
|4
|24
|5