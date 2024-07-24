Profilo

Chi è Christy Grimshaw

Carriera di Christy Grimshaw

Aberdeen

Barry Buccaneers

Metz

AC Milan

Carriera in nazionale

Curiosità

Christy Grimshaw è la giocatrice straniera con più presenze dell'AC Milan Femminile.

Grimshaw è stata la prima giocatrice straniera ad indossare la fascia da capitano dell'AC Milan Femminile.

La centrocampista scozzese è tifosa del Manchester United.

è una centrocampista dell'dal luglio del 2020, quando è arrivata dal. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera.: Kirkcaldy, 8 novembre 1995: 07-2020: 30/06/2027: Aberdeen, Barry Buccanneers, MetzGrimshaw si unisce al club scozzese dell'a sedici anni e nel 2013 fa il suo debutto tra i professionisti nella. Con loro, Grimshaw gioca 15 partite di campionato, durante le quali segna anche 3 reti.Nel 2014, Grimshaw si trasferisce negliper motivi di studio. Frequenta la Barry University di Miami e si unisce alla squadra di calcio dell'università: i. Durante gli anni universitari, Grimshaw subisce un grave infortunio che l'ha tenuta fuori dal campo per molto tempo. Nel 2018 ha avuto la sua miglior stagione diventando capitano dei Barry Buccaneers, giocando 18 partite nelle quali ha segnato 17 goal e servito 12 assist. In tutto, ha giocato ben 4 stagioni nel campionato di calcio universitario degli Stati Uniti, collezionando 65 presenze e segnando 31 goal.Finita l'università, Grimshaw torna in Europa per la stagione 2019/2020 e diventa una giocatrice del, squadra francese che militava in. Debutta con la sua nuova squadra il 24 agosto 2019, nella gara contro il Guingamp. Il primo goal di Grimshaw per il Metz arriva il 12 ottobrem nella partita persa per 3-1 contro il Marseille. La stagione viene poi interrotta a causa del Covid, e Grimshaw conclude l'esperienza francese con 13 presenze.Nell'estate del 2020, viene annunciato l'arrivo di Christy Grimshaw all'. Grimashaw gioca la sua prima partita in rossonero il 23 agosto 2020, durante la prima partita dicontro il Florentia San Gimignano. Il primo goal e la prima doppietta arrivano nella partita successiva contro il San Marino Academy. Grimshaw chiude la sua prima stagione all'AC Milan Femminile con 25 presenze ed una storia qualificazione in. Il 17 agosto 2021, Grimshaw fa il suo debutto in, scendendo in campo nella partita di qualificazione contro lo Zurigo. Durante il match, la scozzese serve anche l'assist del goal che ha portato l'AC Milan Femminile alla vittoria. Il 22 novembre 2022, in occasione della partita dicontro la Ternana Women, Grimshaw indossa per la prima volta la. Durante la stagione, rindossa la fascia a più riprese. il 30 marzo 2023, durante la gara di poule salvezza contro il Como, che era anche la sua, Grimshaw è costretta ad uscire dal campo per un grave infortunio. Gli accertamenti hanno confermato la rottura del legamento crociato, oltre ad altre lacerazioni, e la scozzese è stata costretta a rimanere a lungo fuori dal campo, rimandando anche i festeggiamenti per la 100° presenza.Christy Grimshaw riceve la prima chiamata dellanel giugno del 2021. Debutta con lanell'amichevole contro il Galles giocata il 15 giugno 2021. Il primo goal internazionale Grimshaw lo ha segnato il 21 settembre 2021, nella partita contro le Fær Øer, valevole per la qualificazione ai Mondiali 2023.