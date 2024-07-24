Profilo

Chantè Dompig è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal gennaio 2023. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Chanté Dompig Luogo e data di nascita: Amsterdam, 12 febbraio 2001 Al Milan dal: 05-01-2023 Scadenza contratto: 30/06/2025 Ex squadre: VV Alkmaar, Empoli Carriera Chanté Dompig VV Alkmaar Non ancora 18enne, Chanté Dompig fa il suo debutto nella massima serie olandese, l'Eredivisie, il 22 dicembre 2017, nella partita contro il PEC Zwolle. Durante la sua prima stagione tra le professioniste, colleziona quella sola presenza. Nella seconda stagione riesce a scendere in campo per 7 volte. La terza stagione, invece, è stata quella dove ha visto il campo con più regolarità, riuscendo a giocare 12 partite e segnando il suo primo goal, nel match pareggiato 3-3 contro il Barendrecht. Empoli Nell'estate del 2020, Chanté Dompig arriva in Italia e si unisce all'Empoli. Debutta in Serie A per la prima partita di campionato contro la San Marino Academy. Match dove tra l'altro segna il primo goal per la sua nuova squadra. Chiude la sua prima stagione nel Bel paese con 22 presenze e 8 goal. L'anno successivo, viene premiata con il premio "Miglior Giovane della Serie A". A conclusione della stagione 2021/22, si rompe il crociato e rimane anche senza squadra, visto che l'Empoli ha poi venduto il titolo sportivo al Parma. AC Milan Rientrata dall'infortunio, Chanté Dompig firma con l'AC Milan il 5 gennaio 2023. Debutta con le rossonere il 22 aprile 2023, alla quinta giornata di poule scudetto nel derby contro l'Inter. Il primo goal con il Milan arriva nella partita seguente contro la Juventus. Chiude la prima stagione milanista con 5 presenze e 2 reti. Nella stagione 2023/24, Dompig viene schierata in campo con costanza, collezionando un totale di 30 presenze e 7 reti. Carriera in nazionale Chanté Dompig, dopo la trafila delle giovanili della nazionale olandese, viene convocata in nazionale maggiore nell'estate del 2024, in vista delle due partite contro Italia e Norvegia, valevoli la qualificazione agli Europei 2025.